La mañana de este miércoles, personal especializado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) atendió una presunta llamada por una bomba en instalaciones del Poder Judicial federal, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde, luego de una revisión, se descartó la presencia de algún artefacto.

La SSC informó que elementos del Agrupamiento Zorros se trasladaron al edificio de avenida Insurgentes, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia San Ángel, donde apoyaron a evacuar el lugar.

Los uniformados ingresaron al inmueble para realizar una revisión en todas las zonas como estacionamiento, baños, oficinas, entre otros.

La SSC confirmó que luego de la revisión no se encontraron artefactos que pusiera en riesgo la integridad de las personas por lo que organizó el reingreso de los trabajadores.

