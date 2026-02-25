Más Información
El envío a domicilio de las placas conmemorativas del Mundial 2026, así como la tarjeta de circulación y la calcomanía vehicular, tendrá un costo de 290 pesos más IVA.
Así lo confirmó la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, en una resolución publicada en la Gaceta Oficial de este miércoles, en la cual se autoriza dicha tarifa para el envío de estas placas “edición especial”.
Estas placas conmemorativas tendrán un costo de mil 500 pesos y se podrán adquirir a partir del próximo 9 de marzo, por lo que la administración capitalina habilitó un portal que ya está disponible al público: www.placas mundial 2026.cdmx.gob.mx; al ingresar, los interesados podrán agendar su cita para recoger las placas de su automóvil en alguno de los 40 módulos que pondrá en funcionamiento con este fin o solicitar el envío a sus casas. También se puede hacer el trámite a través de la App CDMX.
El diseño de las placas conmemorativas tiene una imagen de la mascota oficial de la CDMX para la Copa del Mundo 2026: un ajolote con penacho que porta uniforme de futbol; hay en tres colores: negro, blanco y amarillo.
