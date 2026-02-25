Estas placas conmemorativas tendrán un costo de mil 500 pesos y se podrán adquirir a partir del próximo 9 de marzo, por lo que la administración capitalina habilitó un portal que ya está disponible al público: www.placas mundial 2026.cdmx.gob.mx; al ingresar, los interesados podrán agendar su cita para recoger las placas de su automóvil en alguno de los 40 módulos que pondrá en funcionamiento con este fin o solicitar el envío a sus casas. También se puede hacer el trámite a través de la App CDMX.

El diseño de las placas conmemorativas tiene una imagen de la mascota oficial de la CDMX para la Copa del Mundo 2026: un ajolote con penacho que porta uniforme de futbol; hay en tres colores: negro, blanco y amarillo.

