A partir del 9 de marzo, los capitalinos podrán acudir a recoger sus placas conmemorativas por la Copa del Mundo 2026, que estarán disponibles para que la fiebre mundialista llegue a los autos particulares de la CDMX, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las placas son edición limitada y vienen en tres colores distintos: blanco, negro y amarillo; no es obligatorio adquirirlas, pero tendrán un costo de mil 500 pesos.

¿Cómo puedes adquirir tus placas conmemorativas por el mundial?

Adquirir las placas edición limitada será muy sencillo, pues el trámite se podrá realizar a través de la página: placasmundial2026.cdmx.gob.mx, y demorará máximo cinco minutos, adelantó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. También se podrá hacer el trámite a través de la App CDMX.

Tanto el portal como la opción en la App CDMX ya se encuentra disponible al público para que la población pueda hacer el trámite, sin embargo, a partir del 9 de marzo se podrá agendar la cita para recoger las placas o solicitar el envío a domicilio.

Los usuarios podrán recoger sus placas en un plazo de tres días, ya sea en alguno de los módulos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX —se habilitarán 40 módulos por toda la capital— o solicitar el envío de las placas a domicilio, lo cual tendrá un costo adicional de 290 pesos más IVA.

Recuerda que las placas conmemorativas del Mundial 2026 estarán disponibles para autos particulares, ya sean nuevos, foráneos o usados, pero no para vehículos del servicio público ni motocicletas.

