La Ciudad de México se prepara para ser anfitriona del Mundial 2026 y, entre tantos programas e iniciativas para celebrarlo, el gobierno capitalino ha lanzado unas placas conmemorativas.

Si las solicitaste para tu auto, en Autopistas te decimos dónde recogerlas porque la entrega ya ha comenzado.

Las placas conmemorativas del Mundial 2026 están disponibles en tres colores y son de edición ilimitada. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

¿Qué se necesita para obtener las placas del Mundial 2026?

A finales del año pasado, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, presentó las nuevas placas con temática del Mundial 2026, cuyo objetivo es ser un distintivo y recuerdo del evento deportivo más esperado del año.

El proceso para solicitarlas comenzó en enero y fueron lanzadas con un precio de $1,500. Estas matrículas conmemorativas no son obligatorias y no aplican para motocicletas.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad (Semovi), únicamente están dirigidas para autos particulares que vayan al corriente con sus pagos y no tengan adeudos de tenencias o multas.

Si aún no has solicitado las tuyas, date prisa porque son de edición limitada y sólo se tiene contabilizada la expedición de 60 mil piezas.

Las placas conmemorativas del Mundial 2026 no son obligatorias. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

¿Dónde recoger las placas del Mundial 2026?

Una vez que hayas solicitado las placas conmemorativas, debes estar pendiente de tu correo electrónico porque por este medio se te indicará el horario para acudir a un módulo de la Semovi y recogerlas.

Durante este mes de febrero, la entrega de dichas matrículas se hará en módulos como los ubicados en:

Benito Juárez: Av. Municipio Libre #314, Col. Emperadores C.P. 03320.

Coyoacán: Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, Col. San Diego Churubusco C.P. 04120.

Cuajimalpa: Centro Comercial Santa Fe Av. Vasco de Quiroga #3800, local 1003, Col. Lomas de Santa Fe, nivel 1 del estacionamiento.

Cuauhtémoc: Av. Insurgentes Sur #263, planta baja Col. Roma Norte C.P. 06700.

Gustavo A. Madero: 5 de febrero s/n Col. Aragón La Villa C.P. 0750.

Iztacalco: Av. Té esq. Río Churubusco s/n, Edificio B Col. Ramos Millán C.P. 08000.

Iztapalapa: Cuauhtémoc #6 Col. San Pablo C.P. 09000.

Magdalena Contreras: Av. Luis Cabrera #1 Col. San Jerónimo Lídice C.P. 10200.

Miguel Hidalgo: Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J 24 1er. piso Col. Verónica Anzures C.P. 11300.

Tláhuac: Calle Cuauhtémoc, s/n, Col. San Miguel, C.P. 13070.

Xochimilco: Av. 20 de noviembre #6 Col. San Marcos, C.P. 16050.

Recuerda que al comprar estas placas conmemorativas de la CDMX no tendrás que dar de baja las anteriores.

