En México, los vehículos que tienen más de 30 años en circulación pueden obtener las placas de auto antiguo, que son otorgadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y ofrecen una serie de ventajas en términos de movilidad.

Pero no todos coches pueden obtenerlas, ya que un requisito indispensable es obtener un dictamen a favor del del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CEIITEC), perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

Si te interesa realizar el proceso, en Autopistas te compartimos los requisitos y los modelos de los que se puede realizar la solicitud este 2026.

Las placas de autos antiguos también pueden elevar el costo de la unidad en el mercado. Foto: Freepik

¿Qué modelos pueden obtener sus placas de auto antiguo este 2026?

De acuerdo con el portal de la Semovi, los vehículos que son acreditados con la placa de auto antiguo acceden a beneficios como un aseguramiento sólido en caso de accidentes, exención de la verificación vehicular y le exención del programa "Hoy No Circula".

En 2026, los automóviles que pueden solicitar este tipo de matrículas son los que cumplen 30 años, es decir, los modelos de 1996 y años anteriores, por ejemplo:

Chevy Pop

Ford Explorer (segunda generación)

Dodge Neon (primera generación)

Volkswagen Jetta (tercera generación en México)

Dodge Stratus (primera generación)

Volvo 850, 960, S40

Jaguar XJ-Series

Porsche 911 (993)

Nissan Tsuru

BMW X Series (Z3)

Ferrari F355

¿Qué necesitas para obtener las placas de auto antiguo?

Además de 30 años o más, el auto debe conservar al menos el 80% de sus piezas originales; tampoco debe haber tenido cambios en el motor; no presentar adeudos de tenencia; y cumplir con el pago de $972 por las matrículas nuevas.

Y como lo mencionamos anteriormente, un requisito importante es pasar la inspección del CIITEC. Para ello, se debe presentar la unidad en sus instalaciones, donde se evaluarán aspectos físicos y mecánicos; la revisión tiene un costo adicional de $750.

En caso de obtener un dictamen negativo, este monto no será reembolsable. En cambio, al obtener la certificación del CIITEC, el siguiente paso es enviar al correo autoantiguo@cdmx.gob.mx los siguientes documentos (en formato PDF):

Comprobante de domicilio actualizado.

Identificación oficial vigente.

Dictamen del CIITEC.

Facturas de propiedad del auto.

Constancia de baja de las placas anteriores.

Una vez que la Semovi valide el proceso, le enviará al propietario un correo electrónico con la línea de pago de las placas de auto antiguo. Y cuando se acredite, le indicará la fecha y horario para recoger las matrículas.

El día de la cita, el solicitante debe asistir con la documentación antes mencionada.

En el caso de las personas morales, deberán entregar la identificación oficial de la persona representante legal, comprobante de domicilio de la empresa, acta constitutiva original, RFC de la empresa y poder notarial.

Obtener las placas de auto antiguo es un proceso meticuloso, pero sencillo de realizar en la CDMX. Foto: Semovi

Contar con placas de auto antiguo no solo reconoce el valor histórico y cultural del vehículo, sino que también ofrece beneficios legales y administrativos frente a los coches con placas convencionales.

