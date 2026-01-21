Tener un automóvil como tu principal medio de transporte implica cumplir con una serie de responsabilidades. Una de las más importantes es la verificación vehicular, trámite que es obligatorio en muchas entidades de la República Mexicana que busca reducir las emisiones contaminantes y cuidar el medio ambiente. Este proceso se realiza de forma semestral y aplica para todos los autos con motor de combustión interna.

La verificación vehicular en México no solo tiene fines ecológicos, también es un requisito legal para poder circular libremente. Según datos del INEGI, en CDMX y Estado de México se concentra el parque vehicular más grande del país, con más de 17 millones de unidades registradas.

¿Por qué razones te pueden rechazar la verificación?

Existen casos en los que los vehículos no lo aprueban por fallas que podrían parecer insignificantes o, incluso, absurdas. Según un estudio realizado por la plataforma inDrive, estas son algunas de las causas más comunes por las que se rechaza la verificación:

Sensores desajustados o códigos de error

Luces fundidas o fallas eléctricas

Infracciones o adeudos pendientes

Falta de afinación o mantenimiento preventivo

Emisiones contaminantes fuera de los niveles permitidos

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular 2026 en Ciudad de México?

El costo de la verificación vehicular 2026 en la Ciudad de México será de aproximadamente $659.86 pesos. Siempre y cuando realices el trámite dentro del periodo correspondiente según el calendario oficial.

Es importante verificar tu auto en tiempo y forma, ya que hacerlo fuera de la fecha establecida puede generar multas por verificación extemporánea en la CDMX.

¿Cuáles son las fechas de la verificación vehicular 2026 en la Ciudad de México?

La Dirección General de Calidad del Aire (DGCA), en conjunto con la SEDEMA, publicó el calendario oficial de verificación vehicular 2026 en la CDMX correspondiente al primer semestre del año. Las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

Enero y febrero: Engomado Amarillo, placas con terminación 5 o 6

Febrero y marzo: Engomado Rosa, placas con terminación 7 o 8

Marzo y abril: Engomado Rojo, placas con terminación 3 o 4

Abril y mayo: Engomado Verde, placas con terminación 1 o 2

Mayo y junio: Engomado Azul, placas con terminación 9 o 0

Fechas para cumplir con la verificación vehicular en el Edomex durante el primer semestre de 2026. Foto: Gobierno del Estado de México

