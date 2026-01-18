Abrir la puerta del auto y sentir un fuerte olor a humedad es una experiencia más común de lo que parece. Este problema no solo resulta desagradable, sino que también puede generar incomodidad al transportar pasajeros y, en algunos casos, afectar la salud debido a la proliferación de hongos y bacterias.

La buena noticia es que ese olor no aparece por casualidad y, lo mejor aún, tiene solución. Por eso, hoy te presentamos un truco sencillo y económico para deshacerte del problema.

La humedad en el auto aparece por la acumulación de agua que se queda atrapada en la tapicería. Foto: Freepik

Causas por las que tu auto huele a humedad

La humedad al interior del auto es la presencia de agua o vapor de agua acumulado dentro del habitáculo (el espacio donde viajan el conductor y los pasajeros).

Aunque muchas veces no se nota a simple vista, esa humedad puede quedar atrapada en el aire, las alfombras, los asientos, el techo y otras superficies del vehículo. Las causas más comunes de este problema son:

Exceso de humedad en el interior

La causa más frecuente del olor a humedad es la acumulación de agua dentro del vehículo. Ello puede suceder por dejar ventanas abiertas durante la lluvia, ingresar con ropa mojada o transportar objetos húmedos como paraguas, toallas o alfombras.

Cuando la humedad queda atrapada, los materiales del interior absorben el agua y crean el ambiente perfecto para el mal olor.

Filtros de aire sucios o saturados

El filtro del aire acondicionado cumple una función clave en la calidad del aire dentro del auto. Si está sucio o no se cambia con la frecuencia recomendada, puede acumular polvo, hongos y bacterias.

Cada vez que se enciende el sistema de ventilación, ese aire contaminado se dispersa por el habitáculo, intensificando el olor a humedad.

Alfombras y tapizados descuidados

Las alfombras y los asientos de tela son verdaderas “esponjas” para la humedad.

Derrames de líquidos, restos de comida o simplemente el uso diario pueden hacer que se impregnen de olores. Si no se limpian y secan correctamente, el olor se vuelve persistente y difícil de eliminar con ambientadores comunes.

El vinagre blanco es un compuesto de limpieza con propiedades antibacterianas. Foto: Freepik

¿Cómo eliminar el olor a humedad del auto de manera definitiva?

Uno de los métodos más efectivos, económicos y naturales para combatir el olor a humedad en el auto es el vinagre blanco. Este producto tiene propiedades desinfectantes y neutraliza los olores en lugar de solo enmascararlos.

Para aplicar este truco, primero asegúrate de que el interior del coche esté seco. Luego, coloca un recipiente pequeño con vinagre blanco en el interior del vehículo, preferentemente en el suelo o en el portavasos, y deja actuar durante toda la noche con las ventanas cerradas.

El vinagre absorberá los malos olores de manera progresiva.

Si el olor es más intenso, también puedes preparar una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua, rociarla ligeramente sobre alfombras y tapizados (sin empaparlos) y dejar secar con buena ventilación.

No te preocupes por el olor al vinagre: desaparece al poco tiempo y se lleva consigo el aroma a humedad. Aplicar este truco una vez al mes, junto con una buena ventilación y limpieza regular, hace la diferencia en la limpieza de tu carro.

