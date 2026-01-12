El sector automotriz en México cerró el 2025 con un poco más de un millón 524 mil autos vendidos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que supuso un incremento del 1.3% comparado con el 2024.

En 2025, México registró su mejor volumen de ventas desde el año 2017. Si quieres conocer cuáles son los autos más vendidos en México en 2025, quédate en Autopistas.

Elegir un auto no es tarea fácil. Foto: Freepik

Top 5 de autos más vendidos en México en 2025

Dentro de los primeros 5 puestos se encuentra una marca que dominó las ventas de autos en 2025 dentro del territorio mexicano, sin embargo, hay otras que igual lograron destacar y tener una posición fuerte en el mercado.

1. Nissan Versa

El sedán compacto de Nissan continúa conquistando el territorio mexicano, pues se posicionó como el auto más vendido en México durante el 2025 con 90 mil 223 unidades.

Nissan Versa. Foto: Nissan

2. Chevrolet Aveo

Este modelo suele ser ideal para quienes compran su primer auto, ya que su relación calidad-precio lo hace destacar por encima de otros, además es fácil de maniobrar por calles y estacionamientos estrechos. El Chevrolet Aveo cerró el 2025 con 61 mil 066 unidades vendidas.

Chevrolet Aveo. Foto: Chevrolet

3. Nissan NP300

Volvemos con Nissan, esta vez con una camioneta pickup cuyo diseño lo hace perfecto para actividades de carga como el transporte de mercancía o el recorrido de caminos complicados. Se vendieron 58 mil 522 unidades.

Nissan NP300. Foto: Nissan

4. Kia K3 Sedán

Con este subcompacto, Kia demuestra que puede combinar tecnología y un diseño dinámico. El Kia K3 vendió 46 mil 551 unidades.

Kia K3 Sedán. Foto: Kia

5. Nissan March

Cerrando el top 5, el Nissan March vendió 31 mil 401 unidades. Este hatchback destaca por su consumo económico y por ser cómodo para viajes por la ciudad.

Nissan March. Foto: Nissan

¿Cuáles son las marcas de auto más vendidas en México en 2025?

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, estas fueron las marcas con mayores ventas de autos en México en 2025.

Nissan: 274 mil 661 unidades

General Motors: 198 mil 153 unidades

Volkswagen: 137 mil 970 unidades

Toyota: 126 mil 358 unidades

Kia: 111 mil 172 unidades

Con los resultados obtenidos, el 2025 se posiciona como el tercer año más fuerte de ventas para el sector automotriz en México en la última década.

