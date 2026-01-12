Más Información

Día Mundial del Mazapán: ¿por qué se celebra cada 12 de enero y qué beneficios tiene?

Día Mundial del Mazapán: ¿por qué se celebra cada 12 de enero y qué beneficios tiene?

Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas y admite una “vulnerabilidad técnica”

Arturo Islas denuncia que perros rescatados del Refugio Franciscano llevan días enjaulados: "este fue su destino"

Arturo Islas denuncia que perros rescatados del Refugio Franciscano llevan días enjaulados: "este fue su destino"

Agencia ORM aterriza en Mexico; promete mejorar la reputación online de empresas y personas

Agencia ORM aterriza en Mexico; promete mejorar la reputación online de empresas y personas

[Publicidad]

El sector automotriz en México cerró el 2025 con un poco más de un millón 524 mil vendidos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que supuso un incremento del 1.3% comparado con el 2024.

En 2025, México registró su mejor volumen de ventas desde el año 2017. Si quieres conocer cuáles son los autos más vendidos en México en 2025, quédate en Autopistas.

Elegir un auto no es tarea fácil. Foto: Freepik
Elegir un auto no es tarea fácil. Foto: Freepik

Leer también

Top 5 de autos más vendidos en México en 2025

Dentro de los primeros 5 puestos se encuentra una marca que dominó las ventas de en 2025 dentro del territorio mexicano, sin embargo, hay otras que igual lograron destacar y tener una posición fuerte en el mercado.

1. Nissan Versa

El sedán compacto de Nissan continúa conquistando el territorio mexicano, pues se posicionó como el auto más vendido en México durante el 2025 con 90 mil 223 unidades.

Nissan Versa. Foto: Nissan
Nissan Versa. Foto: Nissan

2. Chevrolet Aveo

Este modelo suele ser ideal para quienes compran su primer auto, ya que su relación calidad-precio lo hace destacar por encima de otros, además es fácil de maniobrar por calles y estacionamientos estrechos. El Chevrolet Aveo cerró el 2025 con 61 mil 066 unidades vendidas.

Chevrolet Aveo. Foto: Chevrolet
Chevrolet Aveo. Foto: Chevrolet

3. Nissan NP300

Volvemos con Nissan, esta vez con una camioneta pickup cuyo diseño lo hace perfecto para actividades de carga como el transporte de mercancía o el recorrido de caminos complicados. Se vendieron 58 mil 522 unidades.

Nissan NP300. Foto: Nissan
Nissan NP300. Foto: Nissan

4. Kia K3 Sedán

Con este subcompacto, Kia demuestra que puede combinar tecnología y un diseño dinámico. El Kia K3 vendió 46 mil 551 unidades.

Kia K3 Sedán. Foto: Kia
Kia K3 Sedán. Foto: Kia

5. Nissan March

Cerrando el top 5, el Nissan March vendió 31 mil 401 unidades. Este hatchback destaca por su consumo económico y por ser cómodo para viajes por la ciudad.

Nissan March. Foto: Nissan
Nissan March. Foto: Nissan

¿Cuáles son las marcas de auto más vendidas en México en 2025?

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, estas fueron las marcas con mayores ventas de en México en 2025.

  • Nissan: 274 mil 661 unidades
  • General Motors: 198 mil 153 unidades
  • Volkswagen: 137 mil 970 unidades
  • Toyota: 126 mil 358 unidades
  • Kia: 111 mil 172 unidades

Con los resultados obtenidos, el 2025 se posiciona como el tercer año más fuerte de ventas para el sector automotriz en México en la última década.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses