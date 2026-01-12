GWM México anunció el lanzamiento oficial en el país de la nueva HAVAL H6 PHEV, una SUV híbrida enchufable que integra tecnología avanzada, eficiencia energética y conectividad tecnológica para una camioneta compacta.

Con esta incorporación, la familia HAVAL H6 en México queda conformada por tres propuestas: HAVAL H6 a gasolina, HAVAL H6 HEV y, ahora, HAVAL H6 PHEV. Cada una ofrece un enfoque distinto —desempeño y practicidad, eficiencia sin cambiar hábitos y electrificación enchufable con gestión digital— para que cada usuario elija la forma de movilidad que mejor se adapte a su día a día.

Tecnología a bordo

La experiencia al volante de GWM HAVAL H6 PHEV se construye a partir de un ecosistema tecnológico pensado para el uso cotidiano. Incorpora una pantalla táctil central de 14.6 pulgadas, clúster digital de 10.25 pulgadas y head-up display de 9 pulgadas, que mantienen la información siempre visible con claridad. A esto se suma el control por comandos de voz para funciones básicas del vehículo y aplicaciones integradas, haciendo la interacción más simple y el manejo más fluido.

En conectividad, integra Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth, cuatro puertos USB (dos delanteros y dos traseros) y cargador inalámbrico para smartphone, además de servicios telemáticos mediante GWM App, reforzando la relación entre el vehículo y el celular como una extensión natural del día.

GWM App: el control en tu mano

La conectividad se traduce en control real. A través de GWM App, el usuario puede gestionar el vehículo desde su smartphone, conocer su geolocalización en tiempo real, bloquear o desbloquear puertas y cajuela, y preparar la cabina ajustando la temperatura del aire acondicionado antes de subir.

La aplicación también brinda tranquilidad al permitir consultar presión y temperatura de llantas, nivel de carga de la batería y combustible, además de enviar alertas por baja presión o nivel. En materia de seguridad, notifica si alguna ventana quedó abierta, permite cerrarlas de forma remota y crear geocercas para recibir avisos si el vehículo sale de un perímetro definido.

Nuevo motor PHEV

La GWM HAVAL H6 PHEV llega con una configuración híbrida enchufable que combina un motor 1.5 turbo con transmisión DHT, un motor eléctrico de 130 kW y una batería LFP de 19.09 kWh, para entregar 322 hp y 398 lb-ft de torque combinados.

Esta tecnología permite una autonomía eléctrica de hasta 102 km y una autonomía total combinada de hasta 1,082 km, ideal tanto para recorridos urbanos como para viajes largos. Ofrece distintos modos de manejo —Prioridad EV, Híbrido inteligente y Forzado EV— para adaptar el desempeño a cada situación.

En términos de carga, la batería puede pasar de 15% a 100% en 3 horas con 7 kW, o de 30% a 80% en 28 minutos con carga rápida de 50 kW. Además, incorpora función V2L, que permite suministrar energía desde el vehículo para actividades al aire libre u otras necesidades.

Seguridad para todos

En seguridad, la GWM HAVAL H6 PHEV integra un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que incluye AEB con detección de peatones y ciclistas, control crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y centrado de carril, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero con frenado, además de seis bolsas de aire. Este equipamiento se complementa con cámara 360°, chasis transparente y asistente de estacionamiento autónomo, elevando la confianza en el uso diario.

El lanzamiento se respalda con GWM Care, que ofrece atención los 365 días, asistencia en el camino y una garantía estándar de 7 años sin límite de kilometraje (según términos y condiciones), además de 8 años o 150,000 km para la batería de alto voltaje.

La GWM HAVAL H6 PHEV Luxury ya está disponible en México con un precio de $774,900. Con este lanzamiento, GWM México refuerza su visión de una movilidad más conectada, inteligente y alineada con la vida real de los usuarios, consolidando al país como un mercado estratégico y construyendo confianza kilómetro a kilómetro.

