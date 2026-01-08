El certamen World Car of the Year (WCOTY) dio a conocer la lista oficial de finalistas que competirán por uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria automotriz a nivel global. La edición 2026 destaca por una amplia variedad de modelos que reflejan las principales tendencias del sector: electrificación, alto desempeño, diseño innovador, movilidad urbana y lujo tecnológico.

Para ser elegibles al título principal de World Car of the Year, los vehículos deben producirse en volúmenes mínimos de 10,000 unidades anuales, mantenerse por debajo del nivel de precio de los autos de lujo en sus mercados principales y estar a la venta en al menos dos mercados importantes de diferentes continentes —como China, Europa, América Latina o Estados Unidos— entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de marzo de 2026.

Además, los modelos inscritos en categorías como World Performance Car, World Urban Car, World Electric Vehicle y World Car Design of the Year también pueden aspirar al galardón absoluto, siempre que cumplan con los criterios de tipo y posicionamiento.

Finalistas World Car of the Year 2026

Audi Q5 / SQ5

BMW iX3

BYD Seal 6 DM-i

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Palisade

Kia EV4

Kia EV5

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

Toyota RAV4

La lista evidencia el fuerte protagonismo de los vehículos electrificados, así como la relevancia global de SUVs y sedanes diseñados para distintos mercados.

World Urban Car: ideales para la ciudad

La categoría World Urban Car reconoce a los vehículos creados específicamente para la movilidad urbana. Para ser elegibles, los modelos deben producirse en volúmenes mínimos de 5,000 unidades al año, estar disponibles en al menos dos mercados importantes de distintos continentes, contar con una longitud máxima de 4.25 metros y estar homologados para circular en vías públicas.

Finalistas World Urban Car 2026

Alfa Romeo Junior

Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV

Firefly

Hyundai Venue

Wuling Binguo / Ari Poly

Estos modelos representan soluciones compactas, accesibles y eficientes para las necesidades diarias de las grandes ciudades.

World Luxury Car 2026: el nuevo rostro del lujo

La categoría World Luxury Car distingue a los vehículos que ofrecen el máximo nivel de exclusividad, refinamiento, tecnología y desempeño. Los participantes deben producirse en volúmenes de al menos 5,000 unidades anuales, posicionarse claramente en el segmento premium y estar disponibles en múltiples mercados globales.

Finalistas World Luxury Car 2026

Audi A6 e-tron / S6 e-tron

Audi A6 / S6

Cadillac Vistiq

Lucid Gravity

Volvo ES90

La electrificación y el diseño vanguardista juegan un papel central en esta categoría, redefiniendo el concepto de lujo moderno.

World Performance Car 2026: potencia y emoción

La categoría World Performance Car premia a los vehículos con un enfoque claramente orientado al alto desempeño, ya sea por su mecánica, dinámica de conducción o carácter deportivo. Los modelos deben producirse en volúmenes mínimos de 500 unidades anuales y estar disponibles en al menos dos mercados globales. También pueden participar versiones sustancialmente revisadas de modelos existentes, diseñadas específicamente para mejorar sus capacidades de rendimiento.

Finalistas World Performance Car 2026

BMW M2 CS

Chevrolet Corvette E-Ray

Defender OCTA

Hyundai Ioniq 6 N

Mercedes-AMG GT 63 Pro

Esta selección combina deportividad tradicional con nuevas interpretaciones electrificadas del rendimiento extremo.

World Electric Vehicle 2026: liderazgo en movilidad eléctrica

La categoría World Electric Vehicle of the Year está reservada exclusivamente para vehículos impulsados únicamente por uno o más motores eléctricos. Los modelos deben producirse en volúmenes mínimos de 5,000 unidades anuales y comercializarse en al menos dos mercados importantes de diferentes continentes.

Finalistas World Electric Vehicle 2026

Audi A6 e-tron / S6 e-tron

BMW iX3

Hyundai Ioniq 9

Mercedes-Benz CLA

Nissan Leaf

Estos finalistas reflejan la madurez del mercado eléctrico y su consolidación como eje central de la industria automotriz global.

World Car Design of the Year 2026: innovación estética

Todos los vehículos elegibles en las demás categorías participan automáticamente en World Car Design of the Year, premio que reconoce la excelencia en diseño exterior e interior, así como la coherencia estética y funcional.

Finalistas World Car Design of the Year 2026

Firefly

Kia PV5

Lynk & Co 08

Mazda 6e / EZ-6

Volvo ES90

Esta categoría subraya la importancia del diseño como factor clave en la identidad y el éxito comercial de los vehículos actuales.

