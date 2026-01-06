Entramos de lleno al 2026 y una de las cosas más esperadas en el mundo del deporte motor es el regreso de la Fórmula 1, pero para los checolovers la emoción es doble con el regreso de Sergio Pérez. A esto se suma la incorporación de su nueva escudería Cadillac en la Fórmula 1 y la transición de Stake a Audi. Sin duda, nos espera un nuevo año lleno de movimientos dentro del campeonato.

¿A qué equipo se une Checo Pérez en la temporada 2026?

Checo Pérez competirá con Cadillac en la Fórmula 1 2026, una noticia que marca un antes y un después en la estructura de la categoría.

La llegada de Cadillac a la máxima categoría del automovilismo generó bastante controversia, ya que representa un cambio importante dentro del campeonato:

La parrilla pasa de 10 a 11 escuderías

El número de pilotos aumenta de 20 a 22 competidores

¿Quién será el compañero de Checo Pérez en Cadillac?

Otro nombre que dio mucho de qué hablar y que fue aclamado por los fans es Valtteri Bottas, quien será el compañero de Checo Pérez en Cadillac.

La confirmación tardó en llegar debido a que Bottas tenía contrato con Mercedes como piloto de reserva, por lo que tuvo que esperar al cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1.Como toda escudería necesita un piloto de reserva, la pregunta inevitable ahora es: ¿quién ocuparía el rol de piloto de reserva de Cadillac?

Cadillac anuncia a Zhou Guanyu como piloto de reserva

Cadillac confirmó a Zhou Guanyu como su piloto de reserva para la Fórmula 1 2026. Hasta ese momento no se sabía nada del puesto, pero finalmente el piloto chino se suma al proyecto.

Zhou Guanyu ya ha competido en la máxima categoría con equipos como Alfa Romeo y Kick Sauber, y es el primer y único piloto de origen chino en la historia de la Fórmula 1.

Zhou debutó en la F1 en 2022, ha disputado 68 carreras, y actualmente tiene 26 años. Un dato interesante es que Cadillac utilizará motores y cajas de cambios de la Scuderia Ferrari, lo que no es casualidad, ya que Zhou fue piloto de reserva de Ferrari

Durante 2025, por lo que Zhou participó en múltiples programas de pruebas, incluyendo sesiones en pista, simulador y vehículos de temporadas anteriores (TPC), convirtiéndose en una pieza importante para el desarrollo técnico de la escudería estadounidense.

La trayectoria de Zhou Guanyu en categorías formativas

Para ser un piloto tan joven, Zhou Guanyu ha demostrado ser un piloto con buen rendimiento. En Fórmula 2, logró 20 podios, de los cuales 5 fueron fueron victorias, resultados que respaldan su experiencia dentro del automovilismo de alto nivel.

Declaraciones de Zhou Guanyu sobre su llegada a Cadillac

“Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 como piloto de reserva antes de su debut en la Fórmula 1. Este es uno de los proyectos más grandes y emocionantes que el deporte ha visto jamás”.

