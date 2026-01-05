La bicicleta es uno de los medios de transporte con popularidad en la Ciudad de México. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha implementado un servicio gratuito para quienes desean movilizarse sobre ruedas o para los que quieren aprender.

El préstamo gratuito se hace a través del programa "Biciescuelas CDMX". Si quieres saber cómo funciona y a quiénes va dirigido, sigue leyendo porque te damos los detalles.

De acuerdo con la Semovi, este programa busca fomentar el uso de la bicicleta como transporte urbano. Foto: Freepik

¿Cómo funciona el servicio gratuito de bicicletas de la Semovi?

De acuerdo con datos de la Semovi y la Secretaría del Medio Ambiente, durante 2024 se contabilizaron 456,852 viajes diarios en bicicleta dentro de la CDMX.

Al despertar el interés de más personas, esta dependencia habilitó un servicio de préstamos gratuitos por medio de las Biciescuelas, mismas que fueron fundadas en 2009 con el propósito de impartir formación teórica y práctica sobre este tipo de vehículos.

En dicho programa, los ciudadanos pueden acceder gratis a una bicicleta y su casco de seguridad, pero es importante señalar que solo aplica al utilizar el medio de transporte en las instalaciones donde se da la capacitación.

Por si te lo preguntabas, las Biciescuelas operan los sábados de 10:00 a 14:00 horas, y los domingos de 09:00 a 13:00 horas o de 10:00 a 14:00 horas, dependiendo de las sedes.

Todas las personas a partir de los 3 años pueden acceder al servicio gratuito y recibir clases de ciclismo.

✨Un buen propósito de año nuevo es aprender a andar en bici, ven a la #Biciescuela y consíguelo 🚴‍🚴 pic.twitter.com/yQNFDn7sL2 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 2, 2026

¿Cómo acceder al préstamo gratis de bicicletas en CDMX?

Si estás interesado en acudir a una Biciescuela para obtener este beneficio, entonces debes saber que el único requisito es firmar una carta responsiva, en caso de que ocurra algún accidente dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la información vigente de la Semovi, las sedes para asistir los días sábados son:

Utopía Meyehualco: Calzada Ermita Iztapalapa, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

Bosque de Tlalpan: Camino Santa Teresa s/n, Parque El Pedregal. Tlalpan.

Bosque de Aragón: José Loreto Fabela s/n, San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero.

Utopía Libertad: Río Nilo y Reforma, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa.

Recuerda que el horario es de 10:00 a 14:00 horas.

Mientras que los domingos, las Biciescuelas en operación son:

Zona Poniente, Reforma, La Diana, Cuauhtémoc.

Zona Norte La Villa, Calzada de Guadalupe y Avenida Río Blanco, Gustavo A. Madero.

Zona Sur Zapata, Eje 7 Sur Félix Cuevas, Del Valle, Benito Juárez.

Zona Centro, Reforma El Caballito, frente a la torre El Caballito.

Utopía Meyehualco: Calzada Ermita Iztapalapa, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

La mayoría de estas sedes abren de 09:00 a 13:00 horas, con excepción de Utopía Meyehualco que abre de 10:00 a 14:00 horas.

Si tu sueño es aprender a andar en bicicleta en 2026, entonces lánzate a las Biciescuelas de la Semovi durante tus fines de semana.

