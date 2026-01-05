Renault es una marca de autos con gran prestigió internacional y acaban de dar un paso firme y estratégico al anunciar su nuevo modelo de alta gama, el Renault Filante. Este crossover encarna la visión disruptiva de la empresa para el segmento E y cuenta con un diseño y tecnología vanguardista para el bienestar de los usuarios.

El Renault Filante es el quinto de los ocho proyectos de su International Game Plan 2027 y tiene como objetivo reforzar la presencia de los productos de la marca fuera de Europa. En Autopistas te contamos los detalles de su salida.

Los detalles del Renault Filante se revelaran en enero de 2026. Foto: Renault

¿Cuándo presentarán el Renault Filante?

Los detalles completos de este nuevo auto se revelarán en Corea del Sur el 13 de enero a las 8:00 de la mañana, horario de Europa, la presentación estará disponible en directo y en retransmisión en la plataforma de eventos digitales de Renault.

Nicolas Paris, CEO de Renault Corea, comentó que el nuevo modelo ilustra su visión de un crossover distintivo y audaz, además, representa las raíces francesas de la marca y es una expresión audaz de la expansión global de la marca hacia el segmento superior.

El Renault Filante se fabricará en Busan, Corea del Sur, se espera un lanzamiento inicial en el marcado del país asiático, ya que cuenta con una fortaleza excepcional en los segmentos D y E, para posteriormente empezar la exportación a otras regiones del mundo.

Aunque hay que esperar hasta el 13 de enero para conocer más detalles oficiales y técnicos de este nuevo auto, no cabe duda que Renault presentará un modelo impactante que asombrará a propios y extraños del sector automotriz.

¿Por qué lo nombraron Renault Filante?

Renault se inspiró en su Étoile Filante presentado en el año 1956, un monoplaza de inspiración aeronáutica, diseñado para batir récords de velocidad, incluyendo los 300 km/h de 1 a 5 km que hicieron historia en la automoción, además el nombre también hace referencia al Filante Record 2025, un prototipo que estableció un nuevo récord de eficiencia energética a finales del año pasado.

Este prototipo estableció un nuevo récord de eficiencia energética. Foto: Renault

"Semánticamente, Filante evoca inmediatamente estrellas fugaces, el espacio exterior y los viajes, todo lo cual refleja a la perfección el majestuoso diseño de nuestro vehículo", explicó Sylvia dos Santos, directora de Nomenclatura de la marca Renault.

