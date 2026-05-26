[Publicidad]
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que la “Ola más grande del mundo”, con la que la Ciudad de México busca imponer un nuevo récord Guinness, cambiará de fecha, pues ahora tendrá lugar el próximo 6 de junio de 2026, días antes de la inauguración del Mundial.
Originalmente, este evento se realizaría el domingo 31 de mayo.
En sus redes sociales, la Mandataria capitalina anunció el cambio de fecha de la ola, la cual tendrá lugar en el Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia al Caballito del escultor Sebastián.
Así puedes participar en la ola más grande del mundo
Las personas interesadas en participar en la ola más grande del mundo podrán registrarse en el siguiente enlace electrónico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc75ow4pOzkHM1Ic63MsnlXAbaswF_22yPhQOmfXN3jdGLd-g/viewform
La llegada y registro a la ola más grande del mundo, que se llevará a cabo el 6 de junio, será de las 8:00 a las 9:00 am; entre las 9:00 y las 10:00 am se harán ensayos cada 15 minutos; y, entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana tendrá lugar la ola más grande del mundo.
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Tráiler completo de Toy Story 5; esto es todo lo que revela el nuevo avance
Metrópoli
Adulto mayor muere tras ser atropellado por camioneta repartidora de gas en la GAM; el vehículo maniobró en reversa
De última
¿Tienes “cara cansada”? Estos hábitos podrían estar afectando tu rostro
Universal Deportes
Alejandro Zendejas sí disputará la Copa del Mundo 2026; convocan al jugador del América
Sección
¡La Tierra explotó! Surge géiser dentro de una casa en Michoacán (VIDEO)
Sección
Paso a Paso: Crea la foto de tu mascota como peluche oficial de la Copa del Mundo 2026
Sección
Pronóstico del clima: ¿A qué hora empezará a llover HOY martes 26 de mayo?
Sección
¿Se puede viajar con mascotas en el Metro CDMX?