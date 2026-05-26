La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que la “Ola más grande del mundo”, con la que la Ciudad de México busca imponer un nuevo récord Guinness, cambiará de fecha, pues ahora tendrá lugar el próximo 6 de junio de 2026, días antes de la inauguración del Mundial.

Originalmente, este evento se realizaría el domingo 31 de mayo.

En sus redes sociales, la Mandataria capitalina anunció el cambio de fecha de la ola, la cual tendrá lugar en el Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia al Caballito del escultor Sebastián.

Así puedes participar en la ola más grande del mundo

Las personas interesadas en participar en la ola más grande del mundo podrán registrarse en el siguiente enlace electrónico:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc75ow4pOzkHM1Ic63MsnlXAbaswF_22yPhQOmfXN3jdGLd-g/viewform

La llegada y registro a la ola más grande del mundo, que se llevará a cabo el 6 de junio, será de las 8:00 a las 9:00 am; entre las 9:00 y las 10:00 am se harán ensayos cada 15 minutos; y, entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana tendrá lugar la ola más grande del mundo.

¡La Ola más grande del mundo tiene nueva fecha!



Este 6 de junio la llevaremos a cabo. Forma parte del Récord Guinness y hagamos historia. pic.twitter.com/COSE8JeZJk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

mahc/LL