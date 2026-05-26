A unos días de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, anunció que darán financiamiento para al gobierno mexicano para la banca de desarrollo y el sector energético.

Durante el “IX Congreso Iberoamericano, del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)” dijo que ellos buscarán que el Banco sea el “socio estratégico prioritario para la economía mexicana”.

De visita por nuestro país, Calviño dijo que el Banco Europeo de Inversiones “está aquí en México para poner la financiación y el sello de calidad movilizando las inversiones públicas y privadas que respondan a esas prioridades y a esos acuerdos”.

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Explicó que esta semana se firmarán dos acuerdos importantes, por una parte, se dará financiamiento a la Secretaría de Energía de México para impulsar proyectos de transmisión y distribución de electricidad, el despliegue de la energía renovable, entre otros proyectos del sector.

Además, se dará un préstamo de 150 millones de euros para la banca de desarrollo de México a fin de “movilizar la inversión privada en áreas prioritarias”, expuso.

Explicó que “cuatro días después del acuerdo político ya estamos relanzando las inversiones del Banco Europeo de Inversiones en México. Yo creo que con esto se dice todo. Más allá de las palabras, los hechos”.

Calviño añadió que la confianza es clave para la relación entre ambas partes, “en este contexto global tan complejo, la relación entre América Latina y la Unión Europea está en este momento cargada de confianza, de oportunidades, pero también de realidades, de presente y ahora se trata de ganar juntos ese futuro prometedor que tenemos por delante”.

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México y España viven extraordinario momento: canciller Roberto Velazco

En el evento, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, dijo que “estamos en México en un momento auténticamente Iberoamericano” y afirmó que México reconoce públicamente “los esfuerzos que ha habido desde España por tener un acercamiento con México respecto de la historia que compartimos”.

Dijo que la historia entre México y España “incluye, por supuesto, pueblos y comunidades indígenas en México que además no son solo historia, sino son pueblos y comunidades vivas en nuestro país con una cultura millonaria y que son parte importantísima de nuestra sociedad, que por supuesto padecieron de abusos históricos, no solo por parte de las autoridades del reino que nos conquistó en ese momento, sino también, por supuesto, del propio gobierno de México”.

El canciller mexicano añadió que, a pesar de la compleja historia, actualmente hay un “extraordinario momento de la relación entre México y España”.

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