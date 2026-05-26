El youtuber y comunicador surcoreano Kim Se-ui, director del Instituto Garosero Research, fue detenido acusado de difundir información falsa y difamar al actor Kim Soo-hyun, en un caso vinculado con la fallecida actriz Kim Sae-ron. Tras la muerte de la intérprete, el creador de contenido aseguró que ambos habían mantenido una relación cuando ella tenía 15 años y él 27.

Este 26 de mayo se realizó una audiencia en el Tribunal del Distrito Central de Seúl previa al arresto de Kim Se-ui por cargos relacionados con violaciones a la Ley de Casos Especiales sobre Castigo de Delitos Sexuales, además de difamación, intimidación e intento de coacción. Posteriormente, se emitió la orden de arresto.

Las investigaciones señalan que el creador de contenido aseguró falsamente que Kim Soo-hyun ejercía presión sobre Kim Sae-ron para que pagara una deuda, situación que, según sus declaraciones, habría derivado en la muerte de la actriz el 16 de febrero de 2025.

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De acuerdo con medios coreanos como Korean Times y Korea JoongAng Daily, la orden fue concedida al considerar que existía riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.

Las pruebas falsas en el caso

Según las autoridades surcoreanas, Kim Se-ui habría creado grabaciones de audio manipuladas con inteligencia artificial para afirmar falsamente que Kim Sae-ron mantuvo relaciones con el actor cuando ella cursaba la secundaria.

Asimismo, presuntamente alteró imágenes de conversaciones colocando el nombre de Kim Soo-hyun para simular supuestos mensajes entre ambos, motivo por el que la policía concluyó que sabía que las acusaciones contra el actor eran falsas.

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Antes de asistir a la audiencia, Kim Se-ui declaró ante la prensa: “No reconozco ninguno de los cargos. Es una orden absurda que ni siquiera aclara los hechos básicos”.

También adelantó que presentará denuncias contra los policías y fiscales responsables de solicitar su arresto.

¿Cómo surgieron las acusaciones contra Kim Soo-hyun?

En marzo de 2025, semanas después de que Kim Sae-ron fuera hallada muerta en su domicilio en un posible caso de autolesión a los 24 años, el youtuber difundió los señalamientos contra el actor públicamente.

A raíz de las acusaciones, la reputación de Kim Soo-hyun se vio gravemente afectada. Diversas marcas de lujo, financieras y de cosméticos rompieron relaciones comerciales con él, mientras otras campañas quedaron en pausa.

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El actor negó todas las acusaciones, incluidas las versiones de que él y su agencia, Gold Medalist, presionaron a la actriz para pagar una deuda, y calificó los señalamientos como “falsos y difamatorios”.

Kim Soo-hyun incluso enfrentó demandas por parte de varias marcas, que lo acusaron de afectar su imagen comercial tras el conflicto legal con el youtuber. De acuerdo con el medio New Daily, las empresas le exigían millones de wones en compensación.

Además, diversos proyectos actorales del intérprete fueron suspendidos o puestos en pausa.

Antes del escándalo mediático, Kim Soo-hyun se había consolidado como una de las máximas figuras de los dramas surcoreanos y uno de los actores mejor pagados de la industria.

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