El rapero canadiense Drake ha roto el récord que durante años perteneció a Michael Jackson como el artista masculino solista con más canciones número 1 en la lista Billboard Hot 100, de acuerdo con información publicada por la revista Billboard.

El debut de su más reciente sencillo, "Janice STFU", en la primera posición de la clasificación representa el decimocuarto número 1 de Drake en el Billboard Hot 100, cifra que le permite superar la marca que compartía con el llamado Rey del Pop.

Además, el intérprete consiguió otro récord histórico al colocar 42 canciones en una sola semana dentro del Hot 100, superando a Morgan Wallen, quien había establecido una marca de 37 temas en una semana durante el mes pasado.

Con 40 debuts dentro de la lista, Drake también se convirtió en el primer artista en superar las 400 entradas acumuladas en el Billboard Hot 100 a lo largo de su trayectoria.

Lee también Netflix revive el polémico juicio de Michael Jackson en nueva docuserie

La lista Hot 100 de Billboard reúne datos relacionados con streaming, reproducciones en radio, ventas físicas y descargas digitales en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales indicadores de éxito dentro de la industria musical.

El cantante atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras el lanzamiento de tres nuevos álbumes el pasado 15 de mayo. Durante casi dos años, el rapero anticipó la llegada de "Iceman", presentando algunas canciones en transmisiones en vivo antes de su estreno oficial en plataformas digitales.

Horas antes del lanzamiento de ese material, Drake sorprendió a sus seguidores al anunciar otros dos álbumes sorpresa, titulados "Maid of Honour" y "Habibti".

Lee también La herencia de Michael Jackson da un giro a favor de Paris Jackson

rad