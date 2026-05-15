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El bajista y vocalista, hermano del fallecido cantante , fue declarado responsable en default judgment (sentencia en rebeldía) por un caso de presunta agresión sexual ocurrido en 1988, luego de que el exintegrante de The Jackson 5 no respondiera a la demanda ni se presentara ante el tribunal.

De acuerdo con TMZ, que tuvo acceso a los documentos judiciales, una mujer identificada como Butler Barret obtuvo un fallo por defecto contra Jackson por más de 6.5 millones de dólares, que incluyen daños, perjuicios y otros costos.

En la demanda, presentada en 2023, la mujer aseguró que “sufrió graves daños emocionales, físicos y psicológicos, incluyendo humillación, vergüenza, culpa, pérdidas económicas, pérdida de capacidad económica y angustia emocional permanente”, tras la presunta agresión.

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Butler Barret alegó que el intérprete la agredió sexualmente con violencia, luego de que se presentara sin invitación en su casa alrededor de la primavera de 1988, entrara por la fuerza y ella temiera por su vida durante una agresión que habría durado varios minutos, tras lo cual el cantante se retiró abruptamente.

People señala que, en el documento, Barret afirmó haber conocido al cantante a través de su esposo Ben Barret, quien trabajaba con Berry Gordy, fundador del sello discográfico Motown Records, que a su vez mantenía una relación comercial o de representación con Jackson.

La demandante también señaló un presunto encubrimiento para preservar la reputación del cantante.

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Los abogados de la demandante dijeron a TMZ que no lograron localizar a Jackson para notificarle de manera formal, por lo que solicitaron autorización judicial para realizar la notificación mediante un aviso legal en el Los Angeles Times. El tribunal emitió posteriormente el fallo por defecto tras no recibir respuesta.

La noticia, a la que Jermaine Jackson no ha reaccionado, llega después de que apareciera recientemente junto a su hijo Jaafar Jackson, quien protagoniza la biopic del fallecido “Rey del Pop”, en Los Ángeles.

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