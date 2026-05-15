El Dream Stage del Tecate Emblema 2026 recibirá este domingo 17 de mayo a Pedro Sampaio, quien llegará con la energía del funk brasileño, que busca posicionar como referente internacional.

El originario de Río de Janeiro inició su carrera musical hace relativamente poco, en 2020, aunque ha tenido un crecimiento exponencial de la mano de otros artistas emergentes que ya comienzan a dominar las listas de popularidad, como El Bogueto, quien hace unos meses alcanzó el número 1 en Spotify.

“Estoy empezando, es un desafío y a mi me encantan los retos como estar acá en México, argentina, trabajando, haciendo colaboraciones con Bogueto, es un hermano para mí, la música mexicana es muy rica, muy interesante, los corridos tumbados, todo y yo estoy preparado para mezclar todo un funk brasileño”, dice a EL UNIVERSAL.

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El DJ encuentra muchas similitudes entre el reguetón mexa y el funk de su país, pues considera que ambos ritmos son la representación más fiel de la calle, los barrios y la gente que, dice, son la base del mundo.

Con esto en mente, para Pedro cobran especial relevancia los temas actuales, en un contexto en el que los latinos han enfrentado dificultades en otras regiones como Estados Unidos, derivado de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

“Funk brasileño representa la calle de Brasil con mucha energía y una energía muy bailable, para que bailes siempre, tienes canciones bailables y canciones más introspectivas por creo que funk es un ritmo que va a quedar global, por eso creo que ritmos este, como reggaetón, que representan la calle, que representan a la gente es muy importante porque da voz a todos”, explica.

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Además de su presentación en el Tecate Emblema este domingo, Sampaio ya tiene pactadas fechas a lo largo de 2026, como el Baja Beach Fest, el viernes 7 de agosto en las playas de Rosarito, Baja California.

¿Cuándo y dónde es el Tecate Emblema 2026?

El Tecate Emblema 2026 se realizará el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El primer día las actividades iniciarán en punto de las 15:30 horas y concluirán a las 2:00 de la madrugada.

Para el segundo día, el primer show comenzará a la misma hora, y BAUTISTA será el encargado de cerrar el festival en punto de las 2:00 de la mañana del lunes 18.

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