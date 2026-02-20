El Tecate Emblema finalmente ha revelado su cartel oficial para la edición 2026, mismo que viene encabezado por los Jonas Brothers, Louis Tomlison, Cazzu, Kenia Os y más.

Uno de los festivales más jóvenes de la Ciudad de México parece seguir tomando fuerza con la inclusión de talentos de talla mundial en la que será apenas su quinta edición.

Además de esto, el cartel oficial se posiciona como uno de los que mayor representación femenina en proporción de cantidad total de bandas y cuantas de ellas son encabezadas por mujeres.

De 33 nombres que subirán al escenario del Tecate Emblema 2026 al menos 15 se pueden contar en este rubro, dejando casi la mitad del espacio abierto para las mujeres, algo que en el Vive Latino o Corona Capital hasta ahora no sucede.

Entre las agrupaciones más llamativas del festival se encuentran los ya mencionados así como Gloria Trevi, Paris Hilton, LP, Bruses, Zara Larsson, NSQK y Lola Índigo.

Los rumores son ciertos… Tecate Emblema ha vuelto 💜🔙🌟 🌈

Más música, más recuerdos y más sorpresas nos esperan está 5ta edición de tu festi fav 😘 See u soon! #MakeEmblemaPopAgain#PreventaBanamex 25 de febrero, 2:00 p.m.

Venta General: 26 de febrero pic.twitter.com/KlVAUbvmww — Tecate Emblema (@TecateEmblema) February 20, 2026

¿Cuándo y dónde es el Tecate Emblema 2026?

El Tecate Emblema 2026 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 16 y 17 de mayo, por lo que aún falta que se muestre la distribución del talento entre ambos días, así como sus horarios.

Sin embargo, siguiendo lo que el festival ha mostrado en años anteriores, esto sucederá cercano a abril, cuando quede muy poco para recibir a los fans en la curva cuatro del recinto.

La preventa de boletos para el Tecate Emblema 2026 ocurrirá el próximo miércoles 25 de febrero y como ya es costumbre correrá a cargo de Banamex, por lo que se abrirá la ventana priority un día antes, el 24 del mismo mes.

La venta general ocurrirá el 26; los precios para el abono general ya se ha dado a conocer, siendo de 2,335 en fase 1 y de 2,660 en fase 2, mismas que como en otros eventos similares se van aperturando dependiendo del número de entradas que sean adquiridas o bien, por tiempo elevando el costo mientras más cerca esté la fecha pactada.

Esto es todo lo que debes de saber sobre el cartel, venta y preventa de boletos para el Tecate Emblema 2026 que promete ser uno de los más potentes este primer semestre del año en la capital.

rad