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Con la Ciudad de México de fondo, anunció su llegada al país previo al festival , donde los se presentarán mañana 16 de mayo.

El intérprete de “Leave Before You Love Me” publicó un video en su cuenta de TikTok en el que realiza una caminata con actitud retadora mientras observa a su alrededor con un aire de misterio y porta una máscara de lucha libre.

El clip, además, está ambientado con un icónico diálogo de “Batman: El caballero de la noche asciende”, protagonizado por Bane, interpretado por Tom Hardy, durante el secuestro de un avión de la CIA.

En el fragmento, el personaje reflexiona sobre la identidad y el uso de la máscara: “No importa quiénes somos. Lo que importa es nuestro plan” y “A nadie le importó quién era yo hasta que me puse la máscara.”

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Joe añadió en español en la publicación: “Ya aterrizamosss CDMX”.

Horas antes del post del cantante, en X circularon videos de su recorrido por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su hermano Nick Jonas.

Joe ha expresado en varias ocasiones su cariño por México, ya sea al ondear la bandera nacional en sus conciertos o al utilizar audios de telenovelas mexicanas para dramatizaciones en redes sociales.

Los Jonas Brothers llegan a México tras una parada en São Paulo, en el Allianz Parque, como parte de su Greetings From Your Hometown Tour, con el que promocionan su séptimo álbum y celebran 20 años de trayectoria.

La gira inició el 10 de agosto de 2025 en Nueva Jersey y concluirá en agosto de 2026.

@joejonas

ya aterrizamosss cdmx

♬ original sound - ʙᴀᴛᴡʏɴᴇ

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¿Qué otros artistas han llegado a México previo al Tecate Emblema?

, exintegrante de One Direction, fue captado a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por fanáticos durante la noche del jueves.

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Tomlinson portó un conjunto beige y lentes negros, y saludó a los fans con una sonrisa; incluso se tomó una fotografía grupal con ellos antes de retirarse.

El intérprete de “Imposter” se presentará en el mismo escenario que los Jonas Brothers el sábado.

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