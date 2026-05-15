"En la zona gris"

Contrate a un director que muchos consideran de culto por su manera especial de ver la acción con películas como "Snatch: cerdos y diamantes" y "Rocknrolla"; después a un actor que fue un superhéroe durante una década y responde al nombre de Henry Cavill; a otro que ha hecho de todo en su carrera como Jake Gyllenhaal y una de las actrices latinas —mexicana con orgullo— que más ha disparado y sido cruel en pantalla, llamada Eiza González.

Así, con ese menú, fue que se hizo esta cinta que para los exhibidores nacionales vendrá a consolidar dos semanas exitosas que empezaron con "Michael" y siguieron con "El diablo viste a la moda 2", y que tiene como misión, además, ser puente taquillero para la llegada de "Star Wars: El Mandaloriano y Grogu".

La cinta sigue a un equipo de élite que opera en secreto y es enviado a una misión que luce imposible y en donde tendrá que hacer uso de toda su estrategia y engaños posibles para sobrevivir.

Henry Cavill interpreta a Sid, el disciplinado operativo británico enamorado del combate; Jake Gyllenhaal es Bronco, un arrogante especialista en extracción estadounidense; y Eiza González es la supervisora.

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En una entrevista para "The View", Eiza narró que Ritchie es alguien que puede cambiar todo un plan previsto, con tal de que la historia funcione como visualiza. Ella misma batalló para aprenderse un monólogo de 10 páginas, el cual estudió por más de 100 días, para que el día del llamado se rehiciera todo.

La mexicana dice que su personaje requirió fortaleza física y destreza, algo que no desconoce luego de haber colaborado en títulos como "Battle Angel", "Baby: el aprendiz del crimen" y "Godzilla vs Kong".

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"Top Gun", original y secuela

Por sólo una semana llegan estas películas icónicas en el mundo de la aviación militar. Se aprovecha el 40 aniversario (si la vio en cines, ya le duelen las rodillas) de la primera entrega que catapultó a Tom Cruise como uno de los actores de acción más rentables de Hollywood, muchos años antes de la saga "Misión imposible".

Tom Cruise. Foto: Europa Press

En esa primera cinta, Cruise y el ya desaparecido Val Kilmer hicieron soñar a varios con las alturas y lo que en ese momento se consideraba viril. De hecho, el ejército estadounidense reconoció que con el estreno del filme se incrementó el reclutamiento de jóvenes, aunque varios de ellos no cumplían con las habilidades físicas requeridas.

El tema "Take my breath away", interpretado por el grupo Berlín, alcanzó los primeros lugares en Billboard y la historia fue tan potente que algunas de sus secuencias fueron parodiadas por Charlie Sheen en la comedia fílmica "Loca academia de pilotos".

Tony Scott, director de "El último boy scout", "Días de trueno" y "Hombre en llamas", fue el cerebro detrás del largometraje.

La secuela, ubicada justo tres décadas después, muestra al personaje de Tom haciendo todo lo posible para no ser ascendido y quedarse en tierra. Una misión secreta lo hará echar mano de todas sus habilidades como instructor para salir adelante.

"No dejes a los niños solos"

¿Se acuerda del Jesucristo hablando en la cinta de terror "Belzebuth"? Pues su director Emilio Portes regresa con una nueva historia del género, pero ahora poniendo como protagonistas a dos pequeños que se quedan una noche solos en una casa donde hay algo que no puede verse, pero sí sentirse.

La historia coloca a dos hermanos como muchos de la vida real: el mayor le hace la vida imposible al chico, lo intenta asustar y de alguna manera lo amenaza. El más pequeño desea vengarse, así sea usando una ballesta que, cuando se dispara, la gente que la ha visto no ha evitado gritar, igual que cuando sale un terrible perro negro.

La película llega con el antecedente de haber ganado en festivales como Feratum. ¿Rara la fecha para su lanzamiento? Podría ser; la lógica indicaría que lo mejor sería cercano al Día de Muertos y Halloween, pero México es considerado dentro de los dos mercados más importantes para el cine de terror en el mundo, junto con Corea del Sur.

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