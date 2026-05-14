"Tiempos violentos" es el relato de tres historias de criminales del submundo de Los Ángeles que se mezclan entre sí de manera no lineal y caprichosa, a placer de su realizador Quentin Tarantino, quien pone sabor a esta narrativa con violencia estilizada y humor corrosivo.

En primer plano tenemos a Vincent Vega y a Jules Winnfield, un par de matones al servicio de Marsellus Wallace. Ellos tienen como misión recuperar un maletín robado, pero todo se complica cuando Vincent, el jefe, les llama para llevar a cenar a Mia Wallace, quien es la sexi esposa de su jefe.

En el otro frente está Butch Coolidge, un experimentado boxeador que está pagado por Marsellus para perder una pelea. Pero Butch opta por salirse del trato, apuesta por sí mismo y gana el combate, lo que lo obliga a huir de la ciudad con su novia (y con balas tras ellos).

En lo que pareciera el cartel menor están Pumpkin y Honey Bunny, dos rateros de baja categoría que para salir de su rutina asaltan una cafetería local, sin saber que entre los clientes se encuentran Vincent y Jules. Con esto se cierra el círculo.

Para muchos críticos, esta es la obra maestra de Tarantino, pues recurre a una narrativa que desecha los cánones de lo lineal para hacer un rompecabezas en el que pareciera que en cualquier momento cualquier pieza va a embonar por sus saltos en el tiempo y la manera en la que la historia vuelve a quedar conectada.

El realizador también usa los diálogos para potenciar su historia, es decir, que hasta antes de”Tiempos violentos”, en las escenas de criminales solo se exaltaban aspectos relacionados a sus fechorías. En este caso, los asesinos a sueldo discuten sobre trivialidades, como el nombre de una hamburguesa.

La cinta también es un ícono del cine moderno, porque hizo resurgir a John Travoltanluego de que su carrera estaba prácticamente en el olvido, llevándolo de nueva cuenta a las grandes ligas, y elevó a Uma Thurman a la categoría de uno de los rostros definitivos del cine de los 90.

Dónde ver: Netflix / Paramount+