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Combatir el terrorismo doméstico en Nueva York es el objetivo del par de agentes Colin Glass, un impulsivo policía de la CIA que no se detiene cuando va tras su objetivo, aun cuando hay reglas de por medio. En contraparte está Bill Goodman, con el FBI tatuado, apegado al reglamento y a los procedimientos.

Ellos son los protagonistas de "CIA", spin off de la franquicia "FBI" que hace un acercamiento al funcionamiento del Buró Federal de Investigaciones, FBI en Nueva York.

En esta nueva serie de Universal+, los estilos de trabajo y los temperamentos de estos dos oficiales se verán enfrentados en cada nuevo caso que llega a ellos y en cada decisión que deben tomar.

La serie va dirigida para quienes gustan de las series policiacas en las que agentes sagaces tienen como misión cuidar el orden en una gran ciudad como Nueva York. Está producida por Dick Wolf, productor y guionista de las franquicias "La ley y el orden" y "One Chicago".

Para quienes se preguntan si en "CIA" habría referencias al "FBI", la respuesta es sí. Se trata de un capítulo en el que se podrán ver los universos de ambas franquicias cruzarse cuando Alana De La Garza y Missy Peregrym lleven a sus personajes de FBI, la agente especial a cargo Isobel Castille y la agente especial Maggie Bell, al universo de CIA.

Actúan Tom Ellis, Nick Gehlfuss, Natalee Linez y Necar Zadegan.

Dónde ver: Universal+

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