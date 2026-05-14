Uno de los mejores fines de semana para los fans de la música está a punto de iniciar. Durante dos días algunas de las figuras más grandes del pop se reunirán en un mismo lugar para dar a sus fans un espectáculo inolvidable.

Con un elenco que incluye a Cazzu, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Kenia Os y a los Jonas Brothers, el Tecate Emblema está a punto de arrancar actividades y si ya lo tienes anotado en tu agenda, aquí te dejamos una guía rápida para sobrevivir y disfrutar al máximo de este evento.

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¿Cuándo y dónde será el Tecate Emblema 2026?

El festival se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las puertas abrirán ambos días en punto de las 13:00 horas y las actividades terminarán alrededor de las 2:00 de la mañana.

¿Cómo llegar?

Aunque el lugar tiene estacionamiento, la opción más recomendable es usar el transporte público, especialmente la línea 9 (café) del Metro.

Las estaciones más cercanas son:

Ciudad Deportiva

Puebla

Velódromo

Lo que sí y lo que no puedes llevar

La lista oficial permite ingresar con:

Bolsas o mochilas pequeñas (máximo 30x30 cm)

Cangureras

Celulares y baterías externas

Bloqueador solar en crema de máximo 100 ml

Gel antibacterial

Tapones para oídos

Impermeables

Sombreros o gorras

Lentes de sol

Cámaras no profesionales

Medicamentos con receta médica

Banderas sin asta de máximo un metro

Hay objetos que está prohibido ingresar al lugar

Objetos punzocortantes

Mascotas

Lasers

Alimentos y bebidas

Sombrillas

Aerosoles

Bolsas que superen los 30x30cm

Botellas

Latas

Sillas

Cobijas

Pirotecnia

Drogas y cualquier tipo de sustancia ilícita

Cámaras profesionales de foto y/o video

Equipo profesional de grabación de audio

¿Qué artistas no puedes perderte?

Aunque para esta edición el Tecate trae un cártel muy amplio, hay algunos artistas que no puedes dejar de ver. Nosotros te recomendamos

Cazzu

Jonas Brothers

Louis Tomlinson

LP

Bruses

Jotdog

Zara Larsson

Lola Indigo

Manuel Medrano

Santos Bravo

Otras recomendaciones

Para disfrutar el festival lleva ropa y zapatos cómodos, agrega chamarra o un impermeable ligero por los cambios del clima.

Recuerda que no hay reingresos y no olvides tu identificación oficial o no podrás acceder a las áreas para mayores de edad.

Puedes consultar el mapa del evento o cualquier cambio en la página oficial: tecate-emblema.mx

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