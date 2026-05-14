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Uno de los mejores fines de semana para los fans de la música está a punto de iniciar. Durante dos días algunas de las figuras más grandes del pop se reunirán en un mismo lugar para dar a sus fans un espectáculo inolvidable.

Con un elenco que incluye a Cazzu, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Kenia Os y a los Jonas Brothers, el está a punto de arrancar actividades y si ya lo tienes anotado en tu agenda, aquí te dejamos una guía rápida para sobrevivir y disfrutar al máximo de este evento.

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¿Cuándo y dónde será el Tecate Emblema 2026?

El festival se llevará a cabo el 16 y 17 de mayo de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las puertas abrirán ambos días en punto de las 13:00 horas y las actividades terminarán alrededor de las 2:00 de la mañana.

¿Cómo llegar?

Aunque el lugar tiene estacionamiento, la opción más recomendable es usar el transporte público, especialmente la línea 9 (café) del Metro.

Las estaciones más cercanas son:

  • Ciudad Deportiva
  • Puebla
  • Velódromo

Lo que sí y lo que no puedes llevar

La lista oficial permite ingresar con:

  • Bolsas o mochilas pequeñas (máximo 30x30 cm)
  • Cangureras
  • Celulares y baterías externas
  • Bloqueador solar en crema de máximo 100 ml
  • Gel antibacterial
  • Tapones para oídos
  • Impermeables
  • Sombreros o gorras
  • Lentes de sol
  • Cámaras no profesionales
  • Medicamentos con receta médica
  • Banderas sin asta de máximo un metro

Hay objetos que está prohibido ingresar al lugar

  • Objetos punzocortantes
  • Mascotas
  • Lasers
  • Alimentos y bebidas
  • Sombrillas
  • Aerosoles
  • Bolsas que superen los 30x30cm
  • Botellas
  • Latas
  • Sillas
  • Cobijas
  • Pirotecnia
  • Drogas y cualquier tipo de sustancia ilícita
  • Cámaras profesionales de foto y/o video
  • Equipo profesional de grabación de audio

¿Qué artistas no puedes perderte?

Aunque para esta edición el Tecate trae un cártel muy amplio, hay algunos artistas que no puedes dejar de ver. Nosotros te recomendamos

  • Cazzu
  • Jonas Brothers
  • Louis Tomlinson
  • LP
  • Bruses
  • Jotdog
  • Zara Larsson
  • Lola Indigo
  • Manuel Medrano
  • Santos Bravo

Otras recomendaciones

Para disfrutar el festival lleva ropa y zapatos cómodos, agrega chamarra o un impermeable ligero por los cambios del clima.

Recuerda que no hay reingresos y no olvides tu identificación oficial o no podrás acceder a las áreas para mayores de edad.

Puedes consultar el mapa del evento o cualquier cambio en la página oficial: tecate-emblema.mx

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