Más Información

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

“La dignidad del insecto”, un llamado a detener el ecocidio

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

Una reflexión sobre la tecnología y el honor

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

¿Cómo vivir la Ciudad de México? Un libro y una muestra lo explican

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

FIL Guadalajara se alista para vivir el arte de Barcelona

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

“Defecto de Influencers, ser  recomendadores de películas”: Jorge Ayala Blanco

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Durante casi un año, guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque ninguna parecía suficiente para hablar de .

Ahora, a punto de cumplirse el primer aniversario luctuoso de su amigo, el cantante británico abrió su corazón y, en entrevista para "Rolling Stone UK", contó cómo ha aprendido a vivir con esa ausencia.

“Fue realmente imposible para mí afrontar la pérdida de Liam”, confesó. “Ingenuamente pensé que, como ya estoy bastante familiarizado con el duelo, podría suavizar el golpe. Eso fue súper ingenuo. Nunca había perdido a un amigo”, agregó.

Lee también

El cantante reconoció que la noticia lo tomó completamente desprevenido y que, a pesar del tiempo, los recuerdos siguen presentes, especialmente en fechas importantes, como las celebraciones por la creación de One Direction.

“Todavía siento en mi cabeza que es injusto y frustrante que ya no esté con nosotros. Me hizo aflorar esos sentimientos, aunque de todas formas sigo viviendo con ellos”, compartió.

Más allá del dolor, Tomlinson quiso centrarse en el apoyo que ha recibido por parte los fans, a quienes agradeció por mantener viva la memoria de su gran amigo.

“Los fans han sido increíbles. Ver cómo lo recuerdan y celebran su vida me da fuerza y me hace sentir que no estamos solos en esto”.

Liam Payne murió el pasado 16 de octubre en Buenos Aires Argentina. El artista cayó desde un tercer piso del hotel en el que se hospedada.

Los primeros reportes apuntaron a un fatal incidente, incluso un suicidio; sin embargo, las averiguaciones posteriores revelaron que Payne murió tras consumir una gran cantidad de alcohol y drogas.

La noticia conmocionó al mundo de la música y provocó una ola de homenajes en redes sociales y diversos escenarios, donde seguidores y colegas compartieron mensajes de afecto y despedida; incluyendo a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y el propio Tomlinson, con quienes compartió gran parte de su vida.

“Aprendí que el duelo no es algo que desaparece con el tiempo. Lo llevas contigo y aprendes a vivir con él. Liam me enseñó mucho incluso después de haberse ido”, finalizó Louis.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana. Foto: AFP / AP

Príncipe William explota y llama a Meghan “irrespetuosa” por grabar video en lugar en el que murió la princesa Diana

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor. Foto: AP

El incómodo momento entre Jennifer Lopez y Ben Affleck que desató rumores de una nueva oportunidad en el amor

Madrina de Christian Nodal lo defiende ante críticas por Inti: "No es un padre ausente" Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Madrina de Christian Nodal rompe el silencio ante críticas por no visitar a Inti y revela que el cantante sufrió mucho con Belinda

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París. Foto: EFE

Heidi Klum rompe las reglas del recato y desfila con vestido lencero en la Semana de la Moda de París