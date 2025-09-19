Kate Cassidy, la última pareja del cantante Liam Payne, no deja de mantener vivo el recuerdo de su amado a pocos meses del primer aniversario luctuoso de su fallecimiento, ocurrido el 16 de octubre de 2024.

Cassidy compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial en las que aparece junto al cantante.

En las fotos, Kate luce un vestido rosa claro con flores y un bolso en la mano, mientras Payne, supuestamente abrazándola, viste un saco color salmón a juego. El intérprete se muestra sonriente, mientras Cassidy posa seria hacia la cámara. “Gracias por hacer esto. La IA es una bendición y una maldición”, escribió en el post.

Kate Cassidy y Liam Payne en una imágen elaborada con Inteligencia Artificial. Foto: Vía TikTok.

El trágico fallecimiento de Liam Payne

El cantante perdió la vida tras caer del balcón de un hotel en Argentina a los 31 años. La pareja había permanecido en el lugar durante casi dos semanas, aunque Cassidy regresó antes a Estados Unidos debido a que estaba preocupada por su perro.

Investigadores encontraron múltiples drogas en el sistema del cantante, además de alcohol y desorden en su habitación, y determinaron que murió por múltiples traumatismos que le provocaron hemorragias internas y externas.

Quién es Kate Cassidy

Kate Cassidy, de 25 años, es influencer originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos. Con más de 80 mil seguidores en Instagram y 151 mil en TikTok, su presencia en redes se ha incrementado desde que comenzó su relación con Payne en noviembre de 2022, poco después de que él rompiera su compromiso con la modelo Maya Henry.

Cassidy se graduó en 2021 de Coastal Carolina University, en Carolina del Sur, y luego se mudó al Reino Unido, país con el que mantiene un fuerte vínculo familiar por parte de su padre.

La pareja hizo su primera aparición pública en octubre de 2022 durante una fiesta de Halloween, disfrazados como Tommy Lee y Pamela Anderson.

*Con información de Marlem Suárez.