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Rusia incluyó este viernes en su lista de organizaciones terroristas y extremistas al grupo punk feminista, informaron medios locales.

Pussy Riot, crítico con la guerra en Ucrania, fue incluido en esa lista por el supervisor financiero ruso, Rosfinmonitoring.

En diciembre de 2025, Pussy Riot ya fue declarada organización extremista por un tribunal ruso.

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Fundado en 2011 en Moscú, este grupo es conocido por su activismo político, especialmente por sus críticas al presidente ruso,, y por sus acciones de protesta y “performances” en espacios públicos.

Alcanzó fama internacional tras una 'misa punk' en 2012 contra Putin en la catedral del Cristo Redentor de Moscú, que le costó penas de hasta dos años de cárcel a sus integrantes, acusadas de vandalismo.

En septiembre pasado un tribunal ruso condenó en ausencia a entre ocho y trece años de cárcel a cinco integrantes de este grupo feminista por difundir "información falsa" sobre el Ejército ruso.

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La mayor condena, la de 13 años y 15 días, la recibió María Aliójina, uno de los rostros más conocidos del colectivo ruso y su cofundadora.

Aliójina ya se encontraba en la lista de busca y captura en Rusia desde abril de 2022.

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