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Los problemas internacionales continúan para . En esta ocasión, India suspendió el espectáculo que el artista tenía previsto ofrecer en Nueva Delhi debido a las recomendaciones y directivas de seguridad emitidas por autoridades gubernamentales y policiales ante la situación de alerta máxima en la capital.

La presentación estaba prevista para el 23 de mayo de 2026; sin embargo, los organizadores informaron este viernes, 15 de marzo, sobre el aplazamiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En la publicación, White Fox señaló: “Lamentamos profundamente anunciar que YE LIVE IN INDIA no podrá llevarse a cabo debido a las directivas emitidas por las autoridades. Tras meses de planificación y preparación para lo que se convertiría en una de las mayores producciones en vivo jamás realizadas en India, la seguridad y el bienestar de los asistentes y de los ciudadanos siguen siendo nuestra máxima prioridad durante este delicado período”.

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La empresa también agradeció a los fanáticos y al equipo, además de confirmar que las personas que adquirieron boletos recibirán reembolsos completos. Asimismo, aseguró que ya trabaja junto al equipo del intérprete para encontrar una nueva fecha y sede.

La primera fecha contemplada para el evento era el 29 de marzo de 2026, pero fue pospuesta por tensiones geopolíticas y preocupaciones relacionadas con la situación entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con medios internacionales.

Según el portal estadounidense TMZ, el espectáculo podría reprogramarse para octubre, pero no se han ofrecido más detalles.

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En los últimos meses, la gira internacional de Kanye West también enfrentó cancelaciones en Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza.

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