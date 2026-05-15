Los problemas internacionales continúan para Kanye West. En esta ocasión, India suspendió el espectáculo que el artista tenía previsto ofrecer en Nueva Delhi debido a las recomendaciones y directivas de seguridad emitidas por autoridades gubernamentales y policiales ante la situación de alerta máxima en la capital.

La presentación estaba prevista para el 23 de mayo de 2026; sin embargo, los organizadores informaron este viernes, 15 de marzo, sobre el aplazamiento mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En la publicación, White Fox señaló: “Lamentamos profundamente anunciar que YE LIVE IN INDIA no podrá llevarse a cabo debido a las directivas emitidas por las autoridades. Tras meses de planificación y preparación para lo que se convertiría en una de las mayores producciones en vivo jamás realizadas en India, la seguridad y el bienestar de los asistentes y de los ciudadanos siguen siendo nuestra máxima prioridad durante este delicado período”.

Lee también Kanye West encuentra escenario en Albania luego de cancelaciones en Europa

La empresa también agradeció a los fanáticos y al equipo, además de confirmar que las personas que adquirieron boletos recibirán reembolsos completos. Asimismo, aseguró que ya trabaja junto al equipo del intérprete para encontrar una nueva fecha y sede.

La primera fecha contemplada para el evento era el 29 de marzo de 2026, pero fue pospuesta por tensiones geopolíticas y preocupaciones relacionadas con la situación entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con medios internacionales.

Según el portal estadounidense TMZ, el espectáculo podría reprogramarse para octubre, pero no se han ofrecido más detalles.

Lee también Políticos italianos piden cancelar concierto de Kanye West; aumenta presión tras vetos en Europa

En los últimos meses, la gira internacional de Kanye West también enfrentó cancelaciones en Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza.