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Lo que parecía ser el regreso internacional de terminó convirtiéndose en uno de los golpes más grandes para la carrera del rapero.

Y es que, en menos de un mes, la gira que tenía programada por Europa se convirtió en un mapa de cancelaciones, vetos y presentaciones en duda.

El primer revés llegó desde Reino Unido. A inicios de abril, el gobierno británico no solo puso en duda su presentación en el Wireless Festival (donde estaba anunciado como la estrella principal), sino que le negó la entrada al país, lo que tumbó por completo el evento.

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Las razones, explicaron las autoridades: las declaraciones antisemitas que durante años hicieron famoso a West.

Días después, el caso llegó a Francia. Kanye se vio obligado a posponer de manera indefinida el concierto que daría en Marsella, luego de que el ministro interior evaluara prohibir la presentación del rapero.

Polonia también se sumó a las cancelaciones. Hace tan solo unos días, las autoridades calificaron la gira de West como "inaceptable" y anunciaron que el show que se tenía programado en el Estadio Śląski no se llevaría a cabo.

El episodio más reciente de este caso ocurrió en Suiza. Tras una "evaluación interna" el club FC Basel decidió deslindarse del concierto que se realizaría en St. Jakob-Park, argumentando que el cantante “no se alinea con sus valores”.

¿Qué sigue para Kanye West?

Pese al escenario, la gira no está completamente caída. Hasta ahora, las fechas en India, Turquía, Países Bajos, Italia, España y Portugal siguen en pie, aunque la pregunta es hasta cuándo.

Porque hoy, la gira 2026 de Kanye ya no depende de él, ni de sus fans, ni de la venta de boletos; sino de quién esté dispuesto a asumir el costo de permitirle presentarse.

Por su parte, el intérprete de "Runaway" no se ha mantenido al margen. A inicios del 2026 publicó una carta en la que se responsabilizaba por cada una de sus palabras, pero también explicó que fueran hechas como consecuencia de una bipolaridad mal tratada.

Asimismo, tras el veto inglés, expresó su intención de reunirse con la comunidad judía para abrir un espacio de diálogo y demostrar un cambio en su postura. Esta petición no ha recibido respuesta.

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