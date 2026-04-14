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Francia busca prohibir el concierto que tenía previsto en Marsella por sus declaraciones antisemitas, así lo indicó este martes el entorno del ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

West, también conocido como Ye, ya fue vetado de Reino Unido: mientras que Países Bajos ha aseguró que no emitirán ninguna prohibición para las presentaciones que el rapero tiene programadas a principios de junio.

Nuñez está "muy decidido" y estudia "todas las posibilidades" para prohibir el único concierto del rapero en Francia, el próximo 11 de junio en el estadio Vélodrome de Marsella, indicó su entorno, confirmando una información del diario Libération.

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A inicios de marzo, el alcalde de la segunda ciudad de Francia, Benoît Payan, expresó su oposición a la actuación del rapero, ya que no quiere que Marsella "sea un escaparate para quienes promueven el odio y un nazismo desinhibido".

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos seguidores y varios contratos comerciales tras hacer comentarios antisemitas y racistas.

El músico afirmó en 2023 que "adoraba a los nazis", puso a la venta en su página web una camiseta adornada con una esvástica y lanzó en mayo de 2025 un tema titulado "Heil Hitler", prohibido por las principales plataformas de streaming.

Francia es el país con la comunidad judía más numerosa de Europa. Desde el ataque del movimiento islamista Hamás en octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, las autoridades francesas registraron un aumento de los ataques antisemitas.

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