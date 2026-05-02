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Rechazado en Reino Unido, Francia y Polonia, el controvertido rapero estadounidenseactuará en julio en Albania, afirmó el sábado a la el ministro de Cultura del país balcánico, Blendi Gonxhe.

Los comentarios glorificando a y las declaraciones antisemitas del cantante llevaron a a la cancelación de varios conciertos suyos previstos en junio y julio en Francia, Reino Unido, Polonia y Suiza.

Sin embargo, el ministro albanés anunció la actuación el 11 de julio en la capital, Tirana, como "una nueva etapa para convertir Albania en un destino para grandes eventos culturales".

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Según explicó Gonxhe, los organizadores están construyendo una estructura especial para el concierto, que permitirá acoger a 60 mil personas.

La gira que había preparado Kanye West, también conocido como Ye, por Europa para junio y julio quedó fuertemente perturbada por sus controvertidas declaraciones.

El músico de 48 años, ganador de 24 Grammy y antes celebrado por su escritura musical original, perdió en los últimos años muchos seguidores y contratos comerciales.

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En 2023 aseguró que amaba a los nazis y que veía "cosas buenas en Hitler". También sacó a la venta una camiseta con la cruz gamada en su página web y publicó en 2025 una canción titulada "Heil Hitler", prohibida en las principales plataformas.

En enero de este año declaró en un anuncio en el diario The Wall Street Journal que no era "nazi ni antisemita" y atribuyó su comportamiento a un "episodio maníaco" debido a un trastorno bipolar.

A pesar de las cancelaciones, West todavía mantiene fechas en Praga, en la República Checa, y en la ciudad neerlandesa de Arnhem.

Las autoridades de este país dijeron que no tienen previsto prohibir sus conciertos salvo que haya un riesgo potencial para el orden público o la seguridad nacional, condiciones necesarias para tomar tal medida.

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