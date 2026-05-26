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Culiacán, Sin. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de investigación de la Fiscalía General del Estado, dijo que no tiene por qué entregarse a las autoridades de los Estados Unidos, ni servir como testigo protegido, ya que tiene una carrera y la conciencia tranquila por lo que está dando la cara.
El exjefe policiaco que atendió el citatorio que le envió la Fiscalía General de la República señaló que, al enterarse de las acusaciones en su contra, envió un oficio para notificar su domicilio para recibir cualquier documentación, ya que se siente tranquilo.
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Almanza Avilés externó que le causó sorpresa las imputaciones de las autoridades de los Estados Unidos, en el sentido de tener relación con un grupo delictivo, cuando a lo largo de su carrera profesional como investigación, nunca tuvo un cuestionamiento y en forma reciente ha efectuado viajes a la Unión Americana.
Al responder cuestionamientos de periodistas, afirmó: "No tengo seguridad asignada y mucha gente me ve en el Jardín Botánico, donde salgo a realizar ejercicio".
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JACL/cr
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