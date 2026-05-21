Las acusaciones contra el actor surcoreano Kim Soo-hyun, reconocido por K-dramas como “La reina de las lágrimas” y “Está bien no estar bien”, dieron un giro tras nuevas actualizaciones emitidas por las autoridades de Corea del Sur.

Este jueves 21 de mayo, medios locales reportaron que los señalamientos de que el intérprete mantuvo una relación sentimental con la fallecida actriz Kim Sae-ron cuando ella era menor de edad son falsos y basados parcialmente en material creado con inteligencia artificial, de acuerdo con una solicitud de orden de arresto consultada por el diario JoongAng Ilbo.

La investigación fue realizada por la comisaría de policía de Gangnam, en Seúl, contra el youtuber Kim Se-eui, quien difundió los rumores del vínculo hace un año.

Según las autoridades, capturas de pantalla de KakaoTalk, una aplicación de mensajería, y un archivo de audi, presentados como supuestas pruebas por el comunicador, fueron manipulados para hacer parecer que Kim Soo-hyun participaba en las conversaciones. Además, indicaron que el audio habría sido alterado con la IA.

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“El sospechoso distribuyó información falsa con la intención de difamar a Kim Soo-hyun, pese a saber que nunca mantuvo una relación sentimental con la fallecida cuando ella era menor de edad”, señalaron las autoridades, quienes también sostienen que el acusado actuó con fines económicos.

Asimismo, lo señalaron por presuntas violaciones a la Ley de Casos Especiales Relacionados con Delitos de Violencia Sexual y difamación.

El creador de contenido rechazó la orden judicial y aseguró durante una transmisión en vivo que se trata de un intento por frenar su labor periodística.

La audiencia de revisión de la orden está programada para el próximo martes en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

¿Cómo iniciaron las acusaciones contra Kim Soo-hyun?

En 2025, el youtuber Kim Se-eui obtuvo, a través de un familiar de Kim Sae-ron, 11 capturas de pantalla de conversaciones sostenidas en 2016 con una persona no identificada. Posteriormente, siete de esas imágenes habrían sido editadas para sustituir el nombre del interlocutor por el de Kim Soo-hyun y simular una conversación entre ambos.

A raíz de los señalamientos públicos, el actor enfrentó afectaciones en su carrera y problemas económicos. Además, mostró señales de inestabilidad emocional, por lo que tuvo que acudir a terapia psicológica.

En múltiples ocasiones negó haber mantenido una relación inapropiada con la actriz, aunque reconoció que sí tuvieron un vínculo romántico cuando ella ya era mayor de edad.

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¿Qué pasó con Kim Sae-ron?

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, reconocida por el K-drama de Netflix “Sabuesos”, fue hallada sin vida en su hogar en Seongdong-gu, Seúl, en febrero de 2024.

De acuerdo con la policía y reportes retomados por la agencia Yonhap, las autoridades consideraron que la actriz “tomó una decisión extrema” y el caso fue manejado como un suicidio.

El cuerpo de la intérprete fue encontrado luego de que un amigo alertara a la policía tras no poder comunicarse con ella, ya que tenían previsto encontrarse.

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Kim Sae-ron nació en Seúl en el año 2000 y comenzó su carrera artística a los 9 años. Se popularizó en 2009 gracias a la película “Brand New Life”, presentada en el Festival de Cannes.

A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Actriz Revelación en los Build Film Awards de 2011 y en los Max Movie Awards por su participación en “El hombre de ninguna parte”. También fue reconocida en los Korea Drama Awards por su trabajo en “Manyeo Bogam”.

Sin embargo, su carrera sufrió un fuerte golpe en 2022 luego de verse involucrada en un accidente automovilístico en Gangnam mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El incidente afectó gravemente su imagen pública y la llevó a alejarse temporalmente de la industria del entretenimiento.