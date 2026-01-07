Bajo el concepto “Mobility as a Creative Entertainment Space”, Sony, en conjunto con Honda, mostró el AFEELA 1 en versión de preproducción, su primer modelo de producción, cuyas entregas a clientes en Estados Unidos están previstas para finales de este año.

Durante el evento, también realizó el estreno mundial del AFEELA Prototype 2026, un nuevo prototipo que anticipa una futura generación de vehículos y del cual se espera un modelo de producción para el mercado estadounidense tan pronto como en 2028.

La movilidad como espacio creativo

Sony Honda Mobility concibe la evolución del auto como un espacio creativo de entretenimiento, impulsado por inteligencia artificial. En esta visión, los vehículos dejan de ser máquinas centradas únicamente en la conducción para convertirse en socios inteligentes, capaces de comprender preferencias, emociones y necesidades de los usuarios, maximizando el valor del tiempo y el espacio durante cada trayecto.

Uno de los pilares de esta propuesta es AFEELA Intelligent Drive, el sistema avanzado de asistencia a la conducción (ADAS) de la marca. SHM trabaja en su evolución hacia un modelo de IA de extremo a extremo que integra Vision-Language Models (VLM). Actualmente parte de un Nivel 2+ de asistencia a la conducción, con la meta de alcanzar capacidades equivalentes a Nivel 4 en el futuro, permitiendo que el habitáculo se transforme en un entorno “sin conducción” enfocado al entretenimiento y la experiencia del usuario.

Inteligencia artificial y conectividad

Otro elemento clave es el AFEELA Personal Agent, un asistente conversacional interactivo que utiliza Microsoft Azure OpenAI Service para ofrecer diálogos naturales y altamente personalizados, reforzando la relación entre las personas y la movilidad.

En el apartado tecnológico, SHM confirmó la futura adopción de soluciones del Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm Technologies, que formarán parte de la arquitectura eléctrica y electrónica de próxima generación de AFEELA, con el objetivo de habilitar experiencias de movilidad centradas en la IA.

La compañía también anunció el AFEELA Co-Creation Program, una iniciativa que brinda a creadores y desarrolladores acceso a documentación y herramientas para desarrollar contenidos de entretenimiento a bordo, aplicaciones y temas para el sistema de infoentretenimiento. Además, SHM trabaja en APIs en la nube y en un entorno de desarrollo para aplicaciones Android dentro del vehículo.

Como complemento, Sony Honda Mobility reveló planes para crear una plataforma abierta de servicios de movilidad basada en tecnología on-chain, con un modelo de incentivos mediante tokens bajo el concepto “X-to-Earn”. Esta plataforma busca fomentar un ecosistema abierto de ideación, desarrollo y evaluación de servicios, incluso con la participación de otros fabricantes y proveedores.

AFEELA 1: de la visión a la realidad

Las reservaciones de AFEELA 1 iniciaron en enero de 2025 en California. Desde entonces, la marca ha abierto estudios AFEELA y realizado exhibiciones que han recibido a más de 100,000 visitantes y permitido más de 24,000 demostraciones dentro del vehículo. En 2025 se llevaron a cabo producciones piloto en la planta de Honda en East Liberty, Ohio, como parte del proceso previo a la fabricación en serie.

En primavera de este año se abrirán los primeros AFEELA Studio and Delivery Hubs en Torrance y Fremont, California, combinando funciones de exhibición y entrega. Asimismo, los primeros clientes podrán acceder a un programa de experiencia anticipada con pruebas de manejo previstas para finales de 2026. La expansión comercial contempla Arizona en 2027 y el inicio de entregas en Japón durante la primera mitad de ese mismo año.

AFEELA Prototype 2026

Presentado en CES 2026, el AFEELA Prototype 2026 retoma el concepto central de AFEELA 1, pero añade mayor flexibilidad espacial y accesibilidad, con el objetivo de ofrecer valor y disfrute a un público más amplio. SHM planea lanzar un modelo de producción basado en este prototipo en Estados Unidos a partir de 2028.

Con estas presentaciones, Sony Honda Mobility reafirma su apuesta por redefinir la relación entre las personas, la tecnología y la movilidad, posicionando a AFEELA como una plataforma donde la conducción, la inteligencia artificial y el entretenimiento convergen en una experiencia completamente nueva.

