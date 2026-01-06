El Gobierno del Estado de México ha comenzado el "Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026", dirigido a automovilistas y motociclistas.

Hay que recordar que este es un impuesto que se debe pagar en la entidad por el uso de ambos vehículos, pero gracias a un subsidio se puede reducir su costo.

Además, este año las autoridades mexiquenses han anunciado un beneficio para los autos emplacados en otra entidad.

Si quieres saber hasta cuánto aplica el programa, aquí resolvemos tu duda.

El porcentaje del subsidio de la tenencia depende del año de las placas vehiculares.

¿Hasta cuándo aplica el subsidio para la tenencia 2026 en Edomex?

Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, informó que este programa se mantendrá vigente hasta el 6 de abril de 2026 y, según lo dieron a conocer las autoridades, el porcentaje del subsidio dependerá del año de expedición de las placas:

Para vehículos con placas expedidas en 2021 y posteriores, será del 100%

Para vehículos con placas del 2020, será del 50%.

Asimismo, los vehículos con los siguientes valores podrán acceder al subsidio total de la tenencia, pagando únicamente el refrendo:

Automóviles con un valor de hasta 638 mil pesos.

Motocicletas con un valor de hasta 250 mil pesos.

Si te encuentras dentro de los anteriores grupos, los requisitos a cumplir son:

Ser persona física que resida en el Estado de México.

Pagar el refrendo 2026, con un valor de $990 para autos y $731 para motos.

No tener adeudos y estar al corriente con las obligaciones fiscales estatales.

Contar con un vehículo inscrito en el Registro Estatal de Vehículos.

La tenencia es un impuesto que se paga anualmente por el uso y posesión de un vehículo.

¿Cómo aplica el subsidio de la tenencia para autos con placas foráneas?

Como lo mencionamos anteriormente, por primera vez, los autos y motos con placas de otros estados que reemplaquen en el Edomex podrán tener un subsidio del 100% en la tenencia vehicular 2026.

De igual manera, se les condonará el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, siempre y cuando realicen el reemplacamiento entre en lo que resta de enero y hasta el 6 de abril de 2026, además de respetar los valores máximos establecidos.

¿Qué beneficios adicionales hay con el programa de reemplacamiento del Edomex?

Finalmente, las personas que cumplan con el reemplacamiento 2026 podrán obtener condonaciones como:

Autos con placas 2021 y posteriores: condonación del 100% de tenencia y refrendos de 2024 y años anteriores, al ponerse al corriente con los pagos de 2025 y 2026.

Autos con placas 2020 o anteriores: condonación total de adeudos de 2021, 2022 y 2023 al realizar el trámite de reemplacamiento.

Realiza el trámite en el Portal de Servicios al Contribuyente en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/. Aquí podrás generar tu formato de pago y efectuarlo en bancos y otros centros autorizados.

