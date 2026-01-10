Escoger un auto no se reduce a seleccionar un color, sino que implica elementos vitales como el nivel de seguridad en sus diferentes sistemas. Para facilitar esta tarea, existen organizaciones como Latin NCAP.

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe realiza diversas pruebas de colisión para medir la seguridad de los vehículos nuevos, calificando con 0 a 5 estrellas el desempeño de cada uno.

En 2025, muchos modelos llegaron al mercado, pero si quieres saber cuáles fueron los mejor evaluados, en Autopistas te presentamos los resultados.

Leer también Este es el nuevo auto de alta gama de Renault

¿Cuáles fueron los autos más seguros en 2025?

En primero lugar, debes saber que todos los autos de la siguiente lista obtuvieron 5 estrellas según Latin NCAP. Sin embargo, cada uno tiene sus elementos que lo hacen destacar:

1. Kia Sportage + 6 Airbags

Este modelo logró un equilibrio de seguridad, pues obtuvo un 90% en protección para adultos, 92% en protección para niños, 71% para peatones y 98% en sistemas de seguridad, siendo el mejor del ranking.

Kia Sportage + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

2. Kia K4 Sedan / Hatchback + 6 Airbags

El Kia K4 obtuvo el mayor porcentaje de protección de adultos con 92%, mientras que consiguió el 90% para niños, 77% para peatones y un 84% en sistemas de seguridad.

Kia K4 Sedan / Hatchback + 6 Airbags Foto: Latin NCAP

3. Hyundai Tucson + 6 Airbags

De acuerdo con las pruebas, este modelo obtuvo 84% en protección para adultos, 92% para niños, 75% para peatones y un 96% en sistemas de seguridad, lo que demuestra su nivel de tecnología.

Hyundai Tucson + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

4. Nissan New Kicks + 6 Airbags

El Nissan New Kicks tuvo un excelente desempeño en la protección para adultos con el 90% y para niños el 92%. Sin embargo, para los peatones alcanzó el 76% y en sistemas de seguridad 85%.

Nissan New Kicks + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

5. Volkswagen Taos + 6 Airbags

En noviembre de 2025 se publicaron los datos del Volkswagen Taos, modelo que consiguió el 91% en protección para adultos, 90% para niños y el 92% sobre sistemas de seguridad.

No obstante, salió evaluado con el 68% de seguridad para peatones.

Volkswagen Taos + 6 Airbags Foto: Latin NCAP

6. Volkswagen Tera + 6 Airbags

El fabricante alemán tiene gran presencia en la lista del Latin NCAP. Este modelo en específico alcanzó el 90% en protección de adultos, 87% para niños y bajó a 76% para peatones.

En cuanto a sistemas de seguridad, obtuvo el 85%.

Volkswagen Tera + 6 Airbags Foto: Latin NCAP

7. Volkswagen Jetta / Vento + 6 Airbags

Con una fuerte presencia en los mercados de Uruguay y Argentina, el tercer modelo de Volkswagen alcanzó un 87% en protección para adultos, 90% para niños y 73% para peatones.

Aunque sus sistemas de seguridad lograron un 91%.

Volkswagen Jetta / Vento + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

8. Volkswagen New Tiguan + 6 Airbags

Con resultados publicados en diciembre de 2025, este SUV tuvo su mayor puntuación en el apartado de seguridad con 92%, seguido de protección para adultos con 86%, para niños con 81% y para los peatones un 80%.

Volkswagen New Tiguan + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

9. Kia EV4 + 6 Airbags

El Kia EV4 empató con el Kia Sportage en sistemas de seguridad con una calificación del 98%, para protección de adultos un 83%, para niños el 92% y para peatones 69%, uno de los porcentajes más bajos del listado.

Kia EV4 + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

10. Renault Kardian + 6 Airbags

En noviembre de 2025, Latin NCAP reveló que el Renault Kardian alcanzó un 83% en protección para adultos, 83% para niños, 84% en sistemas de seguridad y 73% para los peatones.

Renault Kardian + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

¿Cuáles fueron los autos peor evaluados por Latin NCAP en 2025?

No todos los autos cumplieron con los estándares de seguridad, por ejemplo:

Suzuki Baleno + 2 Airbags: 1 estrella

El Suzuki Baleno alcanzó el 42% de protección para adultos, 65% para niños, 48% para peatones y 58% en sistemas de seguridad.

Suzuki Baleno + 2 Airbags. Foto: Latin NCAP

Toyota Yaris Cross + 6 Airbags: 2 estrellas

El SUV de Toyota obtuvo el 77% en protección para adultos, 69% para niños, 56% para peatones y 58% en sistemas de seguridad.

Toyota Yaris Cross + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

Toyota Yaris Sedan / Hatchback + 6 Airbags

Con sólo 2 estrellas, el Toyota Yaris Sedan y Hatchback consiguió 66% en protección para adultos, 64% para niños, 54% para peatones y 58% en seguridad.

Toyota Yaris Sedan / Hatchback + 6 Airbags. Foto: Latin NCAP

Sin duda, los resultados del Latin NCAP 2025 son una guía para las personas que desean comprar un auto, pero más allá de ver su diseño y potencia, priorizan la seguridad.

Leer también Esto cuesta el TAG para subir al segundo piso del Periférico en 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters