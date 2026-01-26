En la Ciudad de México, realizar trámites vehiculares en línea es de suma ayuda para las personas que no tienen tiempo de acudir a las oficinas de las dependencias de tránsito o cuando no les quedan cerca de su domicilio.

Sin embargo, esta modalidad de atención también puede suponer riesgos cuando no se es consciente de los sitios web a los que se accede. Verificar que sean oficiales y que ofrezcan una navegación segura, es clave para evitar caer en estafas.

Pero no solo puede ocurrir en portales de Internet, sino también a través de mensajes fraudulentos que operan bajo el smishing. Hoy te presentamos un ejemplo del que te debes proteger y que supuestamente te advierte sobre el pago de una multa.

Los mensajes de estafa a menudo presentan faltas gramaticales. Foto: Pixabay

¿Qué dice el mensaje de estafa sobre multas de tránsito?

El smishing es un tipo de fraude cibernético que combina SMS con phishing para enviar mensajes engañosos, con los que se busca robar la información personal y financiera de los usuarios, esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad.

De manera directa, el equipo de Autopistas ha recibido un tipo de mensaje donde se lee "Multa de tráfico pendiente: Gestione su infracción ahora desde el enlace proporcionado y evite sanciones mayores”.

El texto se acompaña con una URL referida a “finanzas”, haciéndose pasar por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. No obstante, es completamente falso porque la dependencia no emite dichas notificaciones SMS, además que su dominio real corresponde a "https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/".

Así luce el mensaje de estafa sobre multas de tránsito. Foto: Captura de pantalla

¿Qué hacer si recibes el mensaje de estafa sobre multas de tránsito?

Si recibes este mensaje, ten cuidado y no lo abras. Los enlaces externos pueden llevarte a sitios que parecen legítimos, pero cuya intención es hacer que introduzcas tus datos personales y bancarios para sustraerlos.

En su lugar, repórtalo directamente desde tu dispositivo y bloquea al remitente:

En iPhone : Da clic en el círculo del perfil del remitente y oprime el botón “Bloquear contacto”, lo que evita que te envíe mensajes y llamadas telefónicas.

: Da clic en el círculo del perfil del remitente y oprime el botón “Bloquear contacto”, lo que evita que te envíe mensajes y llamadas telefónicas. En Android: Abre la app de mensajes, mantén presionado el mensaje, selecciona "Bloquear" y luego "Denunciar".

Los mensajes de smishing tienen el objetivo de robar los datos e información bancaria de los usuarios. Foto: Unsplash

¿Cómo reconocer un mensaje de estafa?

Como podrás ver en la fotografía, un sello distintivo de los mensajes de estafa es que a menudo tienen faltas ortográficas.

Los expertos de Kaspersky indican que los errores gramaticales y la redacción ambigua son indicadores de que fueron hechos de manera automatizada. Y ninguna institución oficial deja pasar por alto este detalle en sus canales de comunicación.

Otra señal, además del dominio que no corresponde al de la entidad, es la presencia de URLs cortas. Aquí es donde se debe prestar más atención porque frecuentemente imitan a las dependencias gubernamentales.

Y un indicador más son las frases que se leen como "urgentes". Los mensajes que te invitan a entrar inmediatamente a los portales, a realizar pagos, depósitos o a llenar formularios con datos son motivo de alerta. Este ejemplo también es común en supuestas entregas de paqueterías.

Finalmente, te recomendamos entrar directamente al portal https://www.finanzas.cdmx.gob.mx/servicios/consulta-de-pagos-y-adeudos para verificar si tienes multas de tránsito pendientes. Dicho sitio es la única vía legítima para saber si cometiste una infracción y si tienes pendiente su pago.

Sólo debes ingresar el número de placa y validar el captcha para encontrar tu historial de adeudos.

¡Ya lo sabes! No caigas en los mensajes de smishing y, así como te proteges en la carretera, cuida tus datos en línea.

