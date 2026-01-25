El Gobierno del Estado de México mantiene activo el programa “Hoy No Circula”, cuyo objetivo es reducir la contaminación del aire, limitando la circulación de ciertos autos a lo largo de la semana.

Al igual que en años anteriores, este 2026 sus disposiciones seguirán aplicando en la Zona Metropolitana del Valle de México. Y más vale que tengas en el radar su calendario porque incumplirlo podría ser motivo de multa.

Si quieres saber qué días no puede circular tu auto, aquí te presentamos el calendario completo.

¿Para qué autos aplica el "Hoy No Circula" en Edomex?

En su portal, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex indica que este programa aplica para todos los vehículos que cuenten con hologramas 1 y 2, dependiendo de su número de placa y color de calcomanía.

En cambio, los vehículos exentos del programa son:

Holograma “D”.

Constancia tipo “E”.

Hologramas “00” y “0”.

Ambulancias, bomberos y policías.

Transportes escolares.

Servicios funerarios.

El "Hoy No Circula" se mantiene vigente en la ZMVM. Foto: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México

¿Cómo es el calendario del "Hoy No Circula" este 2026?

Como seguramente sabrás, el calendario del "Hoy No Circula" toma en cuenta el último dígito de la placa y el engomado de los vehículos para restringir la circulación. Este año queda de la siguiente manera:

Engomado amarillo con terminación de placas 5 y 6: lunes

Engomado rosa con terminación de placas 7 y 8: martes

Engomado rojo con terminación de placas 3 y 4: miércoles

Engomado verde con terminación de placas 1 y 2: jueves

Engomado azul con terminación de placas 9 y 0 (incluyendo los autos con permisos y matrículas sin número): viernes

Respecto a los sábados, los conductores deben apegarse a los siguientes lineamientos y no circular:

El primer y tercer sábado del mes: vehículos con holograma 1, placa de terminación impar (1, 3, 5, 7 y 9).

El segundo y cuarto sábado del mes: los vehículos con holograma 1, placa con terminación par (2, 4, 6, 8 y 0).

Todos los sábados: los vehículos con holograma 2, permisos y matrículas sin número que no se encuentren en algún supuesto de exención.

Recuerda que el horario de restricción es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Revisa el color de tu engomado y el último número de tu placa para conocer que día no circulas. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México

¿Qué pasa si no cumples el "Hoy No Circula"?

En caso de que circules con tu auto los días restringidos, podrías hacerte acreedor a una multa de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Recuerda que, el próximo 1 de febrero de 2026, la UMA se actualizará a un valor de $117.31, según datos del INEGI. Por lo que infringir este programa te podría costar hasta $2,346.2.

El "Hoy No Circula" es importante para disminuir las emisiones nocivas que impactan al medio ambiente, pero también es una manera de agilizar la movilidad de millones de personas en el Estado de México.

