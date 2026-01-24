La expedición de placas es un requisito obligatorio cuando se compra un auto nuevo o seminuevo, e incluso cuando se planea dar de alta un vehículo foráneo. Y es que sin ellas no se puede circular por la vía pública.

Si vives en Morelos y te interesa saber cuánto cuesta este trámite, en Autopistas te compartimos las tarifas vigentes y los requisitos.

Circular sin placas puede ocasionarte una multa.Foto: Gobierno del Estado de Morelos

¿Cuál es el precio de las placas de Morelos este 2026?

Placas para auto nuevo

De acuerdo con el portal del Gobierno del Estado de Morelos, en el caso de haber comprado un auto nuevo y querer las placas de Morelos, se debe acudir a la Coordinación General Movilidad y Transporte con los siguientes documentos:

Comprobante de pago

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Identificación oficial vigente

Póliza de seguro vigente

En caso de ser persona moral, acta constitutiva y/o poder notarial, junto con el RFC

El costo del alta de placas para un auto nuevo va de los $1,000 a los $1,300, pues depende del valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Placas para auto foráneo

Por otro lado, si tienes un auto foráneo y quieres cambiar sus placas por las de Morelos, el tramite se debe hacer en el “Registro de Vehículos Foráneos en el Padrón Vehicular Estatal” ante La Coordinación General Movilidad y Transporte.

El proceso lo tiene que realizar el propietario del vehículo, presentando los siguientes documentos:

Comprobante de pago.

Documento que acredite la propiedad del vehículo. En caso de que el vehículo provenga del extranjero es necesario presentar algún documento que acredite su estancia legal.

Factura.

Identificación oficial con fotografía.

Cesión de derechos, carta responsiva, contrato de compraventa o contrato de donación, si hubo cambio de propietario.

Comprobante de domicilio.

Póliza de seguro vigente.

Recibo de pago.

La placa anterior.

Tarjeta de circulación.

El tiempo estimado es de un día, aunque la entrega puede tardar de 3 a 30 días hábiles. Otro dato que debes considerar es el costo:

Autos: 11 UMAs.

Camión: 11 UMAs.

Demostración: 13.5 UMAs.

Con capacidades diferentes: 6.5 UMAs.

Motocicletas: 6 UMAs.

Auto antiguo: 13 UMAs.

Remolque: 10 UMAs.

Recuerda que el valor de la UMA se actualizará el próximo 1 de febrero de 2026, ganando un costo de $117.31.

Si tu auto sufre daños mayores, deberás solicitar la baja de placas por siniestro. Foto: Gobierno del Estado de Morelos

¿Cuánto cuesta la baja de placas en Morelos?

Ya sea por robo, pérdida o cambio de residencia, el trámite que se debe presentar es la baja de placas del auto. Este proceso se realiza ante la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos y los requisitos son:

Formato Único de Registro Vehicular DGTPP-DGTP-STP-01.

Comprobante de pago; el costo es de 2 UMAs.

Identificación oficial vigente.

Placas que se darán de baja.

Tarjeta de circulación vigente.

Acta constitutiva y poder notarial del representante legal (en caso de ser persona moral).

Y para los vehículos que sufrieron daños graves y ya no pueden circular legalmente, la baja por siniestro que tiene un costo de 1 UMA. Para dicho proceso, los requisitos son:

Comprobante de pago.

Identificación oficial vigente

Placas y tarjeta de circulación, en caso de no contar con alguna de estas se podrá presentar el acta de extravío o robo.

