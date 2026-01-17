Debido al caos que se genera en las avenidas de la CDMX, muchos conductores deciden invadir el carril exclusivo del Metrobús para acortar camino y ahorrar tiempo, sin considerar lo peligroso que puede llegar a ser.

Sin embargo, ese no es el único problema que enfrentan las autoridades de tránsito, ya que por la “necesidad” creada por el uso excesivo del celular, una gran cantidad de conductores cometen el error de usar el dispositivo móvil mientras circulan en su auto, moto o cualquier vehículo motorizado.

Ambas acciones están prohibidas según lo estipulado en el Reglamento de Tránsito. ¿Quieres saber de cuanto es la multa por conducir en esas circunstancias? En Autopistas te contamos.

Si vas a utilizar tu celular dentro de tu auto no debes estar circulando. Foto: Unsplash

¿De cuánto es la multa por invadir el carril del Metrobús?

El Reglamento de tránsito es claro, de acuerdo con el Artículo 11 fracción X, si decides circular por el carril exclusivo del Metrobús en el sentido de la vía o contraflujo, así como dar vuelta a la izquierda, derecha, en forma de “U” o invadir los espacios exclusivos para cambiar de carril serás sancionado con una multa económica y seis puntos a la licencia para conducir.

La infracción es equivalente a 40, 50 o 60 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. A partir del 1 de febrero de 2026, la UMA tendrá un valor de $117.31, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por lo anterior, la multa puede ir de los $4 mil 692.4 a los $7 mil 038.6.

Por otro lado, el reglamento también prohíbe que los vehículos motorizados realicen maniobras de ascenso, descenso de personas, carga y descarga de mercancías, así como estacionarse o reparar sus vehículos en los carriles exclusivos.

Si realizas alguna de estas acciones serás sancionado con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la UMA, entre $2 mil 346.2 y $3 mil 519.3, además de tres puntos a la licencia para conducir.

Es importante considerar que hay vehículos que cuentan con autorización para utilizar estos carriles durante emergencias, como ambulancias bomberos y patrullas, estos deberán conducir con los faros delanteros encendidos y contar con una señal luminosa de color ámbar.

Invadir el carril del Metrobús afecta a miles de usuarios. Foto: Carlos Mejía EL UNIVERSAL

¿De cuánto es la multa por usar el celular mientras conduces?

El Artículo 38 del Reglamento de Tránsito indica que los conductores son responsables de evitar realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás, por lo tanto, está claro que usar el celular mientras conduces tu auto no es la mejor idea.

Está prohibido utilizar el celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento, el reglamento indica que cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo detenido.

Si infringes esta regla, serás acreedor a una multa de 30, 32 o 35 veces la UMA, lo que equivale a $3 mil 519.3, $3 mil 753.92 o $4 mil 105.85, también se penalizará con tres puntos a la licencia para conducir y un punto a la matrícula vehicular.

No olvides que seguir el Reglamento de Tránsito es importante para construir una buena cultura vial en la CDMX, además pueden salvarte de alguna circunstancia desafortunada. Evita invadir el carril del Metrobús y conducir tu auto usando el celular.

