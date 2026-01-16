Los mexicanos que manejamos todos los días en la ciudad tenemos un dicho muy conocido: “Si sabes manejar en la Ciudad de México, sabes manejar en cualquier parte del mundo.”

Puede sonar exagerado, pero hay algo que no se puede negar y es que transitar en la CDMX es cada vez más complicado. El tráfico, los camiones que invaden carriles, motociclistas, scooters, bicicletas y hasta peatones conviviendo en el mismo espacio convierten cada trayecto en un caos diario.

El auge de los vehículos de dos ruedas en la ciudad

Ante este escenario, cada vez más personas optan por vehículos de dos ruedas como motocicletas, bicicletas, scooters eléctricos o bicimotos. Con la excusa de ahorrar tiempo, dinero y estrés.

Sin embargo, surge una duda muy común entre quienes usan motocicleta en la ciudad ¿es legal circular entre carriles en motocicleta en la CDMX?

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito?

Este debate tomó fuerza luego de que en Estados Unidos, específicamente en Utah, se aprobara la ley HB190, la cual prohíbe el “lane splitting”, es decir, que las motocicletas circulen entre carriles de vehículos por considerarse una maniobra de alto riesgo.

¿Y en México qué pasa?

La realidad es que la Ciudad de México es una de las más transitadas del mundo, y los números lo confirman. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, tan solo de enero a septiembre de 2025 murieron 155 motociclistas en hechos de tránsito, convirtiéndose en el grupo con mayor proporción de muertes por siniestros viales.

¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de la CDMX?

Durante años, el Reglamento de Tránsito de la CDMX establecía que las motocicletas debían usar un carril completo, igual que cualquier otro vehículo. En pocas palabras, no podían circular entre carriles, aunque en la práctica esto casi nunca se respetó.

Actualmente, el Artículo 21 del Reglamento de Tránsito, en el apartado específico para motocicletas, señala que sí está permitido circular entre carriles, pero solo bajo ciertas condiciones muy claras.

¿Cuándo está permitido circular entre carriles?

Cuando el tránsito está completamente detenido , ya sea por un semáforo en rojo o por congestión vehicular.

, ya sea por un semáforo en rojo o por congestión vehicular. El objetivo es que el motociclista avance para colocarse en el área específica para motos, ubicada entre la línea peatonal y los vehículos, señalizada con el símbolo de motocicleta.

Entonces, ¿se puede o no circular entre carriles en motocicleta?

Sí se puede , pero únicamente cuando el tráfico está totalmente detenido .

, pero . No se puede cuando los vehículos están en movimiento.

Circular entre carriles con el tráfico en marcha pone en riesgo tu vida y la de los demás, además de que viola el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

