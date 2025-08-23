¿Te has preguntado quién tiene preferencia de paso en los diferentes espacios viales? Desde calles, avenidas, carreteras federales y semáforos, las normas de tránsito en México sirven para circular de manera segura.

Pero si te causa confusión si debes pasar primero o el otro, en Autopistas te compartimos lo que establece el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y El Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Estos son los vehículos a los que les debes ceder el paso. Foto: Freepik

Leer también Descuentos en multas de tránsito: 50% por no verificar y 30% en fotomultas

¿Quiénes tienen prioridad de paso en la Ciudad de México?

La Ley de Tránsito de la Ciudad de México prioriza la seguridad de los usuarios vulnerables, tales como peatones, ciclistas o personas con problemas de movilidad.

En su Artículo 6, el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automovilistas deben dar la preferencia de pase a los peatones cuando:

El semáforo les otorga el paso.

Cuando no alcancen a cruzar un semáforo verde.

Cuando el vehículo vaya a dar vuelta para incorporarse a otra vía y cuando haya peatones cruzando.

La multa por incumplir esta disposición va de las 10 UMAs como mínimo y las 20 UMAs como máximo, cifra que puede ascender a los $2,262.80.

¿Qué autos tienen prioridad de paso en la Ciudad de México?

¿Qué sucede en el caso de los vehículos? En su Artículo 8, el Reglamento de Tránsito señala que los automovilistas están obligados a bajar la velocidad y aproximarse (lo más posible) a la derecha cuando otro vehículo pretenda rebasar, dando preferencia al auto que rebasa.

También existe la prioridad de paso para los autos que han indicado la intención de incorporarse a un carril con sus direccionales, así como para los vehículos de emergencia que circulen con señales luminosas y audibles encendidas.

Esta disposición coincide con el Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. El Artículo 117 de dicho documento establece la prioridad de paso para los vehículos de emergencia y transporte de personal con señales encendidas.

Si en tu camino te encuentras a una ambulancia o camión de bomberos, cede el paso no sólo porque el reglamento lo dice, sino porque una vida puede estar en peligro.

Los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso en la CDMX. Foto: Hugo García / EL UNIVERSAL

¿Qué vehículos del transporte público tienen preferencia de paso?

Siguiendo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, en el caso del transporte público, el Ferrocarril, Metrobús o Tren Ligero siempre tendrán la prioridad de paso, ya sea circulando por su carril confinado o a contraflujo.

Y al tratarse de glorietas, el vehículo que tendrá preferencia es el que ya se encuentra dentro de la misma.

Por su parte, el Reglamento de Tránsito de Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal menciona que, dentro de dicha categoría, la prioridad de paso es para los vehículos que se desplacen sobre rieles.

Ahora que tienes esta información en mano, recuerda circular con precaución para evitar infracciones y multas.

Leer también Diferencia entre llantas de magnesio y aluminio; ¿cuáles son mejores?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters