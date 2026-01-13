Después del auge que tuvo el Kia Forte en el mercado mexicano, con cerca de 140 mil unidades vendidas, la marca coreana dio paso a su sucesor directo con el Kia K4. Este nuevo modelo, fabricado en la planta de Pesquería, Nuevo León, representó un cambio desde el diseño hasta la plataforma. Ahora, la gama se expande con una nueva carrocería Sportswagon, acompañada de nuevos motores electrificados, los cuales también están contemplados para venderse en México.

Nueva carrocería y nueva identidad del Kia K4

Esta nueva carrocería Sportswagon, también conocida como station wagon, se posiciona entre los segmentos C y D, con una longitud de 4.696 metros.

Foto: KIA

A pesar del nuevo formato, conserva las líneas generales del K4, así como su iluminación y hasta las luces traseras LED en forma de L. Además, contará con la versión GT-Line, dirigida a quienes buscan más deportividad sin dejar de lado el confort.

Interior del Kia K4 enfocado en tecnología

En el interior, el Kia K4 Sportswagon mantiene el mismo planteamiento tecnológico del resto de la gama. El habitáculo integra 2 pantallas de 12.3 pulgadas, utilizada tanto para el cuadro de instrumentos como para el sistema de infoentretenimiento.

Foto: KIA

Este sistema ofrece conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Los asientos podrán contar con funciones de calefacción y ventilación, mientras que el sistema de audio estará firmado por Harman Kardon.

Espacio y capacidad de carga

Kia se ha caracterizado por ofrecer un buen aprovechamiento del espacio interior en distintos segmentos, como ocurrió con el Kia K3, que destacó por su capacidad de cajuela. En el caso del Kia K4 Sportswagon, la capacidad alcanza los 604 litros, lo que representa 166 litros más frente a la versión hatchback.

Seguridad y asistencias a la conducción

En materia de seguridad, el Kia K4 Sportswagon integrará un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción. Entre ellas se incluyen el monitor de punto ciego, control crucero inteligente, así como asistentes para evitar colisiones frontales y de tráfico cruzado trasero, enfocados en reforzar la seguridad activa.

Motorizaciones y electrificación del Kia K4

Uno de los aspectos más relevantes del Kia K4 Sportswagon es su enfoque hacia la electrificación. Aunque contará con motores a gasolina, también incorporará versiones electrificadas. La oferta inicial incluirá un motor 1.0 T-GDI, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades, con una potencia de 115 caballos de fuerza, disponible también con tecnología mild hybrid.

Foto: KIA

Por encima se ubicará el motor 1.6 T-GDI, asociado a una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades, con una potencia estimada entre 150 y 180 caballos de fuerza. De acuerdo con la estrategia de la marca, hacia 2026 la gama se ampliará con tecnologías híbridas completas.

Por primera vez en su historia, Kia fabricará autos híbridos en México, y el Kia K4 será uno de los modelos que inauguren esta nueva etapa desde la planta de Pesquería, Nuevo León. Aunque la gama mantendrá motores a gasolina, también incorporará tecnologías electrificadas, marcando un cambio en la operación industrial de la marca en el país.

