Tener un auto antiguo es una de las pasiones más grandes de los amantes de los vehículos, pues el simple hecho de poseer un modelo de otra época refleja una pieza histórica auténtica.

Sin embargo, también conlleva ciertas responsabilidades como dar de alta sus placas. Para que un coche pueda obtenerlas, debe haber cumplido mínimo 30 años.

Y lo interesante es que algunas versiones del famoso Chevy de Chevrolet, como el Pop y el Swing, cumplen esa edad este 2026.

Chevrolet trascendió en la historia con su Chevy de tres puertas. Foto: Cortesía Chevrolet México

¿Cómo sacar las placas de auto antiguo de un Chevy?

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, para obtener las placas de un auto antiguo o clásico, el propietario debe cumplir una serie de requisitos pues no basta con que el vehículo haya cumplido 30 años.

Y el primer requisito es conseguir el dictamen de las condiciones físico-mecánicas que acreditan la originalidad de un vehículo clasificado como “auto antiguo”, documento que expide el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Para la obtención del dictamen, se evalúa lo siguiente:

El auto debe tener mínimo 30 años de antigüedad.

Presentar el auto ante el CIITEC, en la Alcaldía Azcapotzalco, CDMX. Debe estar en buenas condiciones físico-mecánicas y limpias (tanto en el interior, exterior y motor).

Presentar el comprobante de pago original por el Servicio de Revisión en el CIITEC.

Presentar la "Carta Bajo Protesta de Decir Verdad" en original y copia.

Elaborar un escrito dirigido al CIITEC (formato libre) solicitando la revisión del auto. También se entrega en original y copia.

El costo del dictamen es de $750 y el pago se debe realizar previo a la revisión. Es importante mencionar que si el dictamen no sale favorable para el propietario, no habrá reembolso del dinero.

Pero si logras conseguir el dictamen, el siguiente paso es presentarte ante la Semovi con los siguientes documentos para obtener las placas de un auto antiguo:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la CDMX.

Dictamen vigente emitido por el CIITEC.

Comprobante de propiedad.

Constancia de Baja o Certificado.

Comprobante de inscripción del auto en el Registro Público Vehicular (Repuve).

Aquí mismo se validará que la unidad no tenga adeudos de tenencia.

Según lo indica la Semovi, el costo de estas placas es de $972. Recuerda que si tienes un Chevy, deberá ser modelo 1996 para presentarlo como candidato.

Pese a estar descontinuado, el Chevy sigue siendo un clásico entre los aficionados de la velocidad. Foto: Cortesía Chevrolet México

¿Cuáles son las ventajas de tener placas de auto antiguo?

Dar de alta las placas de un auto antiguo es un trámite que ofrece ciertos beneficios, por ejemplo, exime al vehículo de ciertas restricciones del programa “Hoy No Circula” y también quedan exentos de la verificación vehicular.

Además, en caso de obtener las placas correspondientes y el dictamen favorable del CIITEC, el vehículo puede obtener un nuevo valor en el mercado y entre los coleccionistas, sobre todo entre los que disfrutan la historia del Chevy.

