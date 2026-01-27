Hasta hace algunos años, muchas personas comenzaron a sospechar de bandas delictivas conocidas como “montachoques”, grupos que provocan choques intencionales para hacer creer que el accidente fue tu culpa y así comenzar una extorsión. Actúan de forma agresiva, intimidante y usando el miedo como herramienta principal.

En Autopistas te explicamos cómo operan los montachoques, cómo prevenir una extorsión vial y qué hacer si ya fuiste víctima.

Con el paso del tiempo, estas prácticas se han organizado como una mafia, y es solo cuestión de tiempo para que la situación se salga de control y termine en un incidente grave, incluso con la pérdida de una vida.

¿Cómo protegerte de un montachoques?

Como tal, no existe una guía para evitar encontrarte con montachoques. Al final, estamos hablando de delincuentes. Sin embargo, sí hay medidas de prevención que pueden reducir mucho el riesgo:

No manejes distraído usando el celular.

Conduce con precaución y mantente siempre atento a tu entorno.

Si notas que el auto de adelante frena de manera brusca y repetida , guarda distancia.

, guarda distancia. Si es posible, desvía tu ruta o cambia de carril de forma segura.

Leer también Verificación vehicular 2026 en CDMX: costos, fechas y cambios

Hoy en día, algo indispensable es contar con un seguro vehicular. No solo te respalda ante cualquier accidente, sino que también es un factor que los montachoques toman en cuenta.

Ellos pueden consultar tu placa en plataformas como REPUVE o AMIS, y si detectan que tienes seguro, es más probable que no te elijan como víctima.

¿Qué hacer si ya chocaste con un montachoques?

La SSC emitió un comunicado con recomendaciones para este tipo de situaciones. Si ya estás involucrado en un choque sospechoso, sigue estos pasos:

Mantén la calma. Es normal sentir nervios, pero lo más importante es no bajar del auto .

Es normal sentir nervios, pero lo más importante es . Llama inmediatamente a tu aseguradora .

. Reporta el incidente a un familiar o persona de confianza y envíale tu ubicación en tiempo real .

. Si los montachoques se ponen agresivos, llama al 911 .

. Toma nota de placas, modelo del vehículo y señas particulares de los agresores.

de los agresores. Si observas tatuajes u otros rasgos físicos identificables, también anótalos.

Los montachoques buscan dinero rápido. Por eso, si permaneces dentro de tu vehículo y esperas a que llegue una patrulla oficial, la mayoría de las veces desisten.

No intentes “arreglar” la situación por tu cuenta y no aceptes hacer pagos en efectivo.

En todo caso, solicita que el proceso continúe en una delegación o juzgado civil, ya que esto suele provocar que abandonen el intento de extorsión.

Leer también Lamborghini Temerario llega a México: el futuro de los superdeportivos híbridos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters