La cantidad de motocicletas en la Ciudad de México ha crecido de forma constante en los últimos años. Para 2026, se registraron 822,712 placas emitidas para motocicletas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Cifra que representa más del doble del parque vehicular de motos registrado hace 6 años. Sin embargo, no es lo mismo gracias a que ahora existe la licencia para motos.

Ante esto, la licencia de conducir para motocicletas en CDMX, particularmente la licencia tipo A1, se ha vuelto un requisito para mejorar la conducción y conforme a la ley. Contar con este documento permite acreditar, ante cualquier autoridad, que la persona conductora posee los conocimientos necesarios para manejar este tipo de vehículo.

Licencia para motos en CDMX: cuánto dura

Al tramitar una licencia para motocicletas, la Secretaría de Movilidad estableció un acuerdo para integrar el Comité de Gestión por Competencias de Movilidad de Vehículos Particulares de la Ciudad de México. Este comité está conformado por especialistas en seguridad vial y conducción de motocicletas, quienes definieron los conocimientos teóricos y prácticos que debe cumplir cualquier persona que desee obtener una licencia para motos.

Como resultado, la licencia de conducir A1 en CDMX tiene una vigencia de tres años. Durante este periodo, el titular puede circular legalmente por las calles de la ciudad. Una vez concluida su vigencia, no es necesario repetir los exámenes, ya que la renovación se realiza únicamente mediante el pago correspondiente.

Leer tambiénVerificación vehicular 2026 en CDMX: costos, fechas y cambios

Requisitos para obtener la licencia de conducir A1

Para tramitar la licencia para motociclistas en la Ciudad de México, es necesario cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la SEMOVI:

Aprobar el examen teórico del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México

Aprobar el examen práctico de manejo de motocicleta

Realizar el pago de derechos correspondiente

El costo de la licencia tipo A1, que permite conducir únicamente motocicletas, es de $525 pesos. En el caso de la licencia tipo A1, y la tipo A2 que autoriza la conducción tanto de motocicletas como de automóviles, el costo es de 1,049 pesos.

Con el trámite concluido y la licencia vigente, la persona conductora puede circular de manera legal, cumpliendo con la normativa de movilidad vigente en la CDMX y contribuyendo a una mejor convivencia vial.

Leer también Lamborghini Temerario llega a México: el futuro de los superdeportivos híbridos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters