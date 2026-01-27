Para muchos mexicanos, la tenencia resulta un gasto significativo en el arranque del año. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado un beneficio fiscal, con el que se ofrece la posibilidad de acceder al descuento total pagando el refrendo, pero sólo hasta cierto día.

¿Quieres saber cuán es esa fecha límite? En Autopistas te contamos lo detalles.

El refrendo es el impuesto por usar placas en tu auto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Leer también Alerta: nuevo mensaje de estafa sobre multas de tránsito en CDMX

¿Cuáles son los requisitos para exentar la tenencia 2026 en CDMX?

A principios del año, el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, anunció los descuentos para el pago de impuestos 2026. Esta estrategia forma parte de una nueva política de finanzas públicas sanas, entre los que se incluyen beneficios fiscales como la exención de la tenencia.

Para acceder al 100% de descuento en la tenencia vehicular deberás cubrir el costo del refrendo que, de acuerdo con el Artículo 219 del Código Fiscal de la CDMX, es de $760 este año.

Aunque este no es el único requisito, sino que la persona interesada deberá:

Tener un auto cuyo valor no exceda de 638 mil pesos (IVA incluido) o una moto cuyo valor no sea superior 250 mil pesos (IVA incluido).

No contar con adeudos de tenencias previas o multas.

Poseer la tarjeta de circulación vigente o realizar el pago correspondiente a la renovación de la misma.

Ser una persona física o moral sin fines de lucro.

Recuerda que el pago del refrendo se puede realizar en la app “Tesorería CDMX”, así como en bancos, sucursales de OXXO, tiendas departamentales o en los kioscos de la tesorería.

¿Cuál es la fecha límite para pagar el refrendo 2026 en CDMX?

¡Anótalo en tu calendario! La fecha límite para el pago del refrendo vehicular es el 31 de marzo de 2026. Recuerda que no habrá prórrogas y si no lo realizas a tiempo, deberás hacer el pago total tanto de la tenencia como del refrendo.

En el Estado de México, el refrendo tiene un costo de $990 para automóviles y $731 para motocicletas. Mientras que la fecha límite para acceder al subsidio es el 6 de abril de 2026.

Realizar el pago de este impuesto es muy importante; de lo contrario podrías hacerte acreedor a multas y sanciones.

No pagar la tenencia y el refrendo puede hacerte acreedor a multas. Foto: Freepik

Leer también Cómo quedó el calendario del "Hoy No Circula" 2026 en Edomex

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters