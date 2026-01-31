Los parquímetros de la Ciudad de México forman parte de un sistema que sirve para el control del estacionamiento en la vía pública, por lo que funcionan a través del cobro de una tarifa autorizada por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Sin embargo, el sistema ecoParq no opera todos los días del año; hay excepciones que los automovilistas deben tomar en cuenta si quieren usarlo de manera gratuita este mes de febrero. Aquí te decimos cuáles son.

El parquímetro opera con una tarifa regulada por las autoridades de la CDMX. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

Leer también Qué hacer cuando te enfrentas a un montachoques

¿Qué días de febrero no se cobrará el parquímetro en CDMX?

En la CDMX no se paga el parquímetro los domingos y los días festivos enmarcados por la Ley Federal del Trabajo (LFT). De tal modo que el lunes 2 de febrero, con motivo del Día de la Constitución, podrás usarlo sin gastar un peso.

Aunque la fecha oficial de la conmemoración es el 5 de febrero, recuerda que se recorre al primer lunes del mes. Seguramente, para aprovechar el puente querrás salir de paseo en la capital y esta exención te podrá dar un ahorro extra.

Lo que sí debes tener presente es que el horario de los parquímetros es diferente en todos los polígonos de la CDMX. Por ejemplo, en las colonias Benito Juárez Norte y Sur, Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida operan de lunes a viernes desde las 08:00 a las 20:00 horas.

Mientras que en Polanco, además de funcionar en el mismo horario, su servicio se extiende de miércoles a sábado desde las 08:00 a las 01:00 horas del día siguiente, dentro de la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma.

Finalmente, en las colonias Roma e Hipódromo opera de lunes a miércoles desde las 08:00 a las 20:00 horas; y también ofrece un horario ampliado de jueves a sábado desde las 08:00 a las 01:00 horas del día siguiente.

Recuerda que la tarifa actual de los parquímetros es de $3.40 por cada 15 minutos.

¿Cuáles son los métodos para pagar el parquímetro de CDMX?

El uso del parquímetro se puede pagar con tres métodos: con efectivo (específicamente monedas), con la tarjeta de prepago “Mueve Ciudad” (que aplica en todos los polígonos, y cuya excepción son el de Juárez y Cuauhtémoc) y por las apps autorizadas de la CDMX:

Blinkay: para las colonias Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor.

Parkum: aplica en todos los polígonos, menos en Juárez y Cuauhtémoc.

Mueve Ciudad: aplica en todos los polígonos, excepto en Juárez y Cuauhtémoc.

Paga el parquímetro con efectivo, tarjeta de prepago o mediante las apps autorizadas. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

¿Qué pasa si no pagas el parquímetro?

En caso de no pagar el parquímetro, las autoridades de tránsito pueden colocarle a tu auto un candado inmovilizador, no importa si tiene placas locales o foráneas. Y el retiro de este dispositivo tiene un costo adicional de $340.

Pero además, el Reglamento de Tránsito de la CDMX señala que la multa por pago vencido o falta de pago puede ser de 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En febrero, la UMA se actualizará a $117.31, por lo que la sanción podría ir de los $586.55 a los $1,173.

Finalmente, aunque las motos están exentas del pago del parquímetro, también pueden ser infraccionadas si no se estacionan en el lugar destinado.

Leer también Alerta: nuevo mensaje de estafa sobre multas de tránsito en CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters