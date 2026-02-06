Cuando se emprende un viaje por carretera, especialmente en vehículos de mayor tamaño, porque es más práctico transportar equipaje o acompañantes. Por eso las pickups en México han ganado popularidad, ya que se utilizan tanto para el trabajo como para viajes familiares y actividades off road.

Sin embargo, esto puede ocasionar una multa de tránsito federal. Transportar personas en la batea de una pickup está prohibido por la ley, aun cuando el trayecto sea corto.

¿Qué dice el reglamento de tránsito federal?

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece las condiciones bajo las cuales se puede transportar personas en un vehículo. En su artículo 70, se señala lo siguiente:

“Se prohíbe conducir vehículos con mayor número de personas al de los asientos diseñados para ese objeto (…) No deberá transportar personas en el lugar destinado para la carga.”

Esto significa que la batea de una pickup es considerada un espacio exclusivo para carga. Por lo tanto, llevar personas en la batea está prohibido a nivel federal, sin importar si los ocupantes van sentados, de pie o si el recorrido es breve.

¿Cuál es la multa por viajar en la batea de una pickup?

De acuerdo con el mismo reglamento, la sanción económica por esta infracción se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMAs). La multa por transportar personas en la batea puede ir de 20 a 25 UMAs, lo que equivale aproximadamente a:

• 25 UMAs: $2,346 pesos

• 20 UMAs: $2,932 pesos

¿Por qué está prohibido llevar personas en la batea?

La prohibición no responde únicamente a una sanción económica. El principal motivo es la seguridad vial. Las personas que viajan en la batea de una pickup no cuentan con cinturón de seguridad, protección estructural ni sistemas de retención.

En caso de frenado brusco, colisión o volcadura, el riesgo de lesiones graves o pérdida de la vida es elevado. Por esta razón, las autoridades consideran esta práctica como una conducta de alto riesgo para los pasajeros.

